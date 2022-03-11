بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. اعرفي طريقة عمل "الفراخ الكدابة" وفوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعا في السوق المحلية بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى 31 جنيهًا، وتباع بالأسواق 35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفراخ البلدي باختلاف نوعه بين 37 و38 جنيهًا، على أن يباع في الأسواق بين 46 و47 جنيهًا.

ويرجع سبب هذا الغلاء إلى اقتراب شهر رمضان، لذلك نعرض لكم في هذا التقرير طريقة سهلة وبسيطة لعمل "الفراخ الكدابة" لتوفير الميزانية في منزلك، وذلك نقلاً عن الشيف غادة التلي في برنامجها "زعفران وفانيلا" المذاع على قناة "cbc sofra".

مقادير دبابيس الدجاج الكدابه

- صدور دجاج مسلوقة

- عجينة باف بيستري

- فلفل ألوان

- بصل

- ثوم

- مكعب مرقة

- ملح

- فلفل أسود

- بيض

- بقسماط

- بهارات

- زيت

- أصابع بطاطس

طريقة تحضير دبابيس الدجاج الكدابه:

- أولاً ضعي الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

- شوحي البصل والثوم في الزيت وأضيفي الفلفل الألوان وتبليه بالملح والفلفل والبهارات ومكعب المرق.

- أضيفي صدور الدجاج المقطعة وقلبيهم جيداً.

- افردي عجينة الباف بيستري وشكليها على شكل مثلث، وقومي بحشوها ثم اغلقيها على إصبع البطاطس وشكليها مثل دبوس الدجاج.

- بعد ذلك غطيها بالبيض والبقسماط ثم اقليها في الزيت وقدميها ساخنة مع الكاتشب والمايونيز.

فوائد الوصفة

هذه الوصفة تعتبر مغذية ومتكاملة العناصر الغذائية، وذلك بفضل المكونات الموجودة فيها والتي تمد الجسم بالفوائد الآتية:

- يعمل الثوم على تقوية المناعة، وذلك بفضل الأليسين الموجود فيه خصائص مضادة للبكتيريا، كما أن له خصائص مضادة للفيروسات تساعد في منع دخول الفيروسات إلى الخلايا، وتقوية الاستجابة المناعية.

- ويعد الفلفل الأسود مفتاحا للرشاقة، حيث تعمل المادة الفعالة "ببرين" على تنشيط عملية الأيض (التمثيل الغذائي) وتثبيط إنتاج خلايا دهنية جديدة، فضلا عن أن المذاق الحريف يؤدي إلى توليد حرارة من أجل توليد الطاقة من خلال حرق الدهون.

- كما يعتبر البصل موطن لـ25 نوعًا مختلفًا من مضادات الأكسدة المفيدة لأجسامنا، ولا تبعدنا مضادات الأكسدة عن بعض الأمراض فحسب، بل تمنع أيضًا تلف الخلايا.

- ويمد البيض الجسم بالطاقة والنشاط، بسبب تركيبته الغذائية واحتوائه على البروتينات وفيتامين ب 12، وبذلك يكون مصدرًا رائعًا لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم.

- ويساعد الفلفل الألوان على فقدان الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية، وذلك لأنه يتكون في الغالب من الماء والألياف الغذائية، لذا فأن تناوله يساعد على إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا