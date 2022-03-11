علاج ارتجاع المريء بالأعشاب.. «السر في زيت النعناع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

كيفية علاج ارتجاع المريء بالأعشاب من الأسئلة التي يبحث الكثيرون عنها خاصة إذا كان معدل الإصابة بارتجاع المريء عاليا؛ وذلك لعدة أسباب منها النظام الغذائي نفسه وتناول الوجبات غير الصحية، حيث يكون مصحوبا بألم حارق في أسفل منتصف الصدر وتهيج العظام.

علاج ارتجاع المريء بالأعشاب

يمكن علاج ارتجاع المريء بالأعشاب باستخدام عدة وصفات منزلية أهمها الوصفات التالية وفقاً لموقع «health line»:

- زيت النعناع:

استخدام زيت النعناع وأوراق النعناع بوجه عام تساعد في علاج ارتجاع المريء بالإضافة للتخلص من نزلات البرد والصداع وعسر الهضم والغثيان ومشاكل المعدة لكن لا ينصح بتناول لمرضى ارتجاع المريء بتناول زيت النعناع ومضادات الحموضة في نفس الوقت لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الحموضة.

- جذر الجنزبيل

يستخدم الجنزبيل كعلاج فعال لمشاكل المعدة وأمراض الجهاز الهضمي وأهمها علاج ارتجاع المريء، بما فيها أيضاً حرقة المعدة وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تؤدي إلى علاج تهيج المريء وأيضًا يمكنه علاج الغثيان الناتج عن الحمل لكن لا يمكن الإكثار في تناوله لأن زيادته عن الحد يؤذي المعدة.

هناك أعشاب أخرى ذات أهمية كبرى في علاج ارتجاع المريء منها:

- الكراوية

- زهرة البابونج

- بلسم الليمون

- الكركم

- جذور العرق سوس

العلاجات الطبية لارتجاع المريء

بعد استخدام الوصفات المنزلية في علاج ارتجاع المريء بالأعشاب مع استمرار الأعراض يمكن اللجوء إلى بعض المسكنات لكن بعد استشارة الطبيب منها:

مضادات الأكسدة

يمكن استخدام الفيتامينات A,E,C ومضادات الأكسدة لقدرتها على الوقاية من أعراض ارتجاع المريء أما بالنسبة لمكملات الفيتامينات يمكن اللجوء إليها عند نقصها في الدم بعد قيام المريض بتحليل الدم وتاكد الطبيب من أنه بحاجة إلى الفيتامينات أم لا.

لكن الأهم من تناول العلاجات العشبية التأكد من أنها لن تقوم بفاعليتها مع استمرار العادات السيئة والنظام الصحي الخاطئ الذي يبتعة مريض ارتجاع المريء والتي اهمها السمنة التي يجب أن يتخلص منها فوراً والسكري الذي يجب أن ينظمه إذا كان مريض سكر.

طبيبة: ارتجاع المريء لا يعالج تماماً

يمكن علاج ارتجاع ارتجاع المريء بالأعشاب لكن ليس نهائيا ولأطباء الباطنة بعض النصائح منها التي قدمتها دكتورة نهى النقيب أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير طب عين شمس في برنامج «الحكيم في بيتك» المقدم على «CBC» قائلة: «بعد تشخيص المرض بتفق مع المريض واقوله كلمة يمكن تزعله وهي المرض دا مزمن، عند وقف العلاج يعود أسوأ من قبل، بمعنى أن ارتجاع المريء لا يعالج تماماً لكن يتم وصف نظام علاجي وغذائي في نفس الوقت ونصائح يتم اتباعها ومع الوقت الطبيب يقوم بتقليل العلاج تدريجياً».

وأضافت «النقيب»: «لا يجب وقف العلاج مرة واحدة لأن أدوية مثبطات الحموضة عند وقفها مرة واحدة تؤدي إلى تهيج المعدة بمعني أن المعدة تشبه الحصان عند إزالة اللجام من عليه مرة واحدة يتجنن لكن عند إزالته تدريجيا يكون هادئاً، خطة العلاج يكون علاج مكثف بجرعات كبيرة لمدة شهرين ونظام غذائي معين وعند تحسن المريض يبدأ الطبيب بتقليل العلاج ويوم آه ويوم لأ حتى يتحسن كلياً».

وتابعت «النقيب »: «لازم المريض يلتزم بالعلاج وعدم استجابة المريض تعود إلى عدم التزامه بالدواء أو النظام الغذائي، لكن احيانا يكون السبب بعض الأدوية التي لا يجب أن يأخذها لذلك نعود للتاريخ العلاجي له، قد نلجأ للجراحة في حالة الأشخاص الذين يتعرضون لاثار جانبية مثبطات الحموضة أو الذين لديهم فتاق كبير في الحجاب الحاجز لكن قبلها لابد أن تقاس حركية المريء».