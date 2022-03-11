طريقة عمل كبدة وقوانص الفراخ بالبصل.. «في خطوات سهلة وبسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكبد والقوانص من أجزاء الفراخ اللذيذة التي يتسابق على تناولها أفراد الأسرة، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد، تقدم كطبق رئيسي شهي على مائدة الطعام ويمكن طهيها بعدة طرق ووصفات مختلفة، يفضل البعض يتناولها مسلوقة ومقلية أو طبخها مع شرائح البصل والثوم.

وتعد طريقة عمل كبدة وقوانص الفراخ بالبصل من الأطباق المفضلة جداً للأطفال والكبار على حدٍ سواء، وهي من الوصفات المتوفرة في كل الأوقات في المنزل.

طريقة عمل كبدة وقوانص الفراخ بالبصل للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

1 كيلو كبد وقوانص فراخ مقـطعة

1 ملعقة كبيرة خل

5 ملاعق كبيرة زيت

5 فصوص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة كمون

3 بصلات شرائح ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 فلفل أخضر حار شرائح

¼ ملعقة صغيرة حبهان بـودرة

ملح وفلفل أسود

3 ثمرات فلفل أخضر شرائح

طريقة التحضير

أولاً: تحضر كبد وقوانص الفراخ وتقطع

- أول خطوة في طريقة عمل كبدة وقوانص الفراخ بالبصل هي غسل 1 كيلو من كبد وقوانص الفراخ جيداً بالماء الجاري وإزالة أي شوائب أو عروق دموية مجمعة بها.

- تنقع في محلول مائي مكون من ماء مثلج وملعقة كبيرة ملح وسكر وعصير ليمونه، يمكن استبدال المحلول بملعقة طحينة.

- تخلط المكونات ثم توضع كبد وقوانص الفراخ وتترك لمدة 10 دقائق لإزالة أي روائح غير مستحبة بها.

- بعد مرور 10 دقائق تصفي الكبد والقوانص من المحلول المائي وتغسل جيداً مرة أخرى بالماء الجاري.

- تترك الكبد والقوانص في مصفاة حتى تتصفى من الماء الزائد، ثم تقطع كلاً منهما إلى مكعبات صغيرة ومتناسقة الحجم.

ثانياً: تجهيز الخضروات

- أهم عنصر لنجاح طريقة عمل كبدة وقوانص الفراخ بالبصل هي الخضراوات، يغسل جيدا 3 بصلات مقشرة كبيرة الحجم و3 ثمرات من الفلفل الأخضر الرومي والفلفل الحار.

- تقطع الخضروات إلى شرائح رفيعة الحجم ومتناسقة الشكل وتترك جانباً.

ثالثاً: طهي قوانص الفراخ

- في طاسة عميقة على النار يوضع الزيت والسمنة ليسخن.

- يضاف الفصل المقطع ليشوح ويقلب حتى يذبل ثم يضاف 5 فصوص من الثوم المفروم.

- تعد التوابل من عناصر نجاح طريقة عمل كبدة وقوانص الفراخ بالبصل حيث يضاف كلاً من الحبهان البودرة والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة و½ ملعقة صغيرة من السكر.

- يقلب حتى يشوح البصل مع الثوم، ثم تضاف القوانص المقطعة قطع متوسطة الحجم ويغطى الإناء ويترك حتى تنضج، يراعي إضافة القليل من الماء الساخن في حالة الحاجة من وقت لآخر.

رابعاً: طهي كبدة الفراخ

- ترفع طاسة أخري على النار ويضاف خليط من الزيت والسمنة ويترك حتى يسخن.

- تضاف مكعبات كبد الفراخ وتترك حتى تتشوح ويتغير لونها من الوردى إلى البنى.

- تضاف التوابل من الفلفل الأسود والحبهان البودرة والكزبرة الجافة والكمون.

- يقلب حتى تمتزج كبد الدجاج مع التوابل وتظهر رائحة زكية، ثم يضاف شرائح الفلفل الرومي الأخضر وشرائح الفلفل حار.

- تقلب حتى تمتزج الكبد مع شرائح الفلفل وخليط التوابل ونترك الكبد حتى تنضج.

خامساً: تجميع طبق كبد وقوانص الفراخ

- يوضع خليط كبد الفراخ الذي تم طهيه على خليط القوانص.

- تقلب كل المكونات مع بعضها حتى يتشبع كلا من خليط الكبد من خليط القوانص ويمتزجوا سوياً.

- يترك الخليط لمدة 10 دقائق على النار ثم يرفع ويترك حتى يهدأ قليلاً.

- نُحضر طاسة خاصة بالتقديم أو طبق كبير ثم نضف خليط كبد وقوانص الفراخ.

- تقدم ساخنة مع طبق من الأرز أو المكرونة وسلطة خضراء أو سلطة الطحينة وشرائح الخبز البلدي.