طريقة عمل الكفتة باللحمة المفرومة.. «اعمليها زي الحاتي وبفلوس قليلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكفتة باللحمة المفرومة، أكلة مميزة يمكنك تحضيرها في المنزل، بدلًا من شرائها من المحلات والمطاعم الخاصة، لتقديمها كطبق رئيسي على طاولة طعامك، بجانب المكرونة أو الأرز أو بجانب أصابع البطاطس المحمرة والمقبلات، كوجبة كاملة.

ويقدم لكِ «هُن» طريقة عمل الكفتة باللحمة المفرومة، بخطوات نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير الكفتة باللحمة المفرومة في الفرن:

- لحمة مفرومة

- طماطم مبشورة

- بصل مبشور

- بهارات

- زيت

- ملح

- فلفل أسود

طريقة تحضير الكفتة باللحمة المفرومة في الفرن

- في وعاء عميق كبير الحجم، اخلطي اللحمة مع البصل والطماطم والبهارات والملح والفلفل سويا.

- قومي بتشكيل الخليط لأصابع متوسطة الحجم، ثم رصيها في صينية، ولكن مدهونة بالزيت.

- ضعي صينية الكفتة بالفرن حتى تمام النضج.

- قومي بإشعال فحم في إناء وأطفئيه بالزيت، ثم ضعيه مع الكفتة وقومي بتغطيته حتى يأخد من الطعم.

- زيني الكفتة بالبقدونس المفروم، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الكفتة باللحمة المفرومة المشوية بخطوات فاطمة أبو حاتي

مكونات الكفتة باللحمة المفرومة المشوية:

- كيلو لحم مفروم.

- ربع كوب من البرغل المغسول.

- بصلتان متوسطتا الحجم.

- جوزة الطيب.

- ملح.

- فلفل أسود.

- سكر.

- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير الكفتة باللحمة المفرومة المشوية

- في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم مع الدوش واخلطيهما سويًا، حتى تمام الامتزاج.

- ضيفي البرغل والملح والسكر والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبكنج بودر، للخليط السابق.

- صفي البصل المفروم، ثم ضعيه على اللحم، وقلبي جميع المكونات جيدًا.

- على الجانب الآخر، اخلطي ماء البصل مع القليل من الزيت، ثم استخدميه في تشكيل الكفتة على أسياخ من الحديد.

- رصي الكفتة على الشواية الفحم مع وتُقلب حتى تمام النضج.

- زينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.

طريقة عمل الكفتة باللحمة المفرومة على الطريقة التركية

مقادير الكفتة باللحمة المفرومة التركية

- نصف كيلو لحم مفروم.

- بصل.

- كوب بقدونس مفروم.

- كوب فستق مجروش.

- بشر ليمون.

- 2 فص ثوم.

- فلفل ألوان شرائح.

- مشروم شرائح.

- كوسة شرائح.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زيت.

طريقة تحضير الكفتة التركية

- في البداية، اخلطي اللحم مع الملح والفلفل الأسود والبصل والبقدونس والثوم وبشر ليمون والفستق جيدا.

- ضيفي للخليط السابق الفلفل الألوان مع الكوسة والجزر والمشروم والثوم والبصل.

- ضيفي للخليط الملح والفلفل الأسود ويتبل جيدًا.

- شكلي اللحمة على شكل أصابع وتوضع في أسياخ خشبية وتضاف مع الخضار.

- ضعي الصينية في الفرن مع الفحمة واتركيها 20 دقيقة حتى تنضج.