"مش كورونا".. أعراض شهيرة للوباء تدل على الإصابة بأمراض أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

منذ جائحة كورونا، وهناك مجموعة من الأعراض الشائعة التي ارتبط به، حيث إن معظم الأشخاص عند الشعور بتلك الأعراض سرعان ما يبدأون في تلقي البروتوكول العلاجي المخصص لعلاجها، وفي السطور التالية سنوضح الأمراض المختلفة التي يمكن أن تشير لها الأعراض الشائعة لكورونا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd، my.clevelandclinic:

أمراض تكشف عنها ارتفاع درجة الحرارة

يمكن أن تشير الحمى إلى العديد من الحالات الصحية المختلفة، ومن الأسباب الأكثر شيوعًا نزلات البرد، التهاب المعدة، بالإضافة إلى التهابات في الأذن أو الجلد أو الأذن أو الكلي أو المثانة، الإصابة بالإنهاك الحراري، التعرض لضربة الشمس، الآثار الجانبية للأدوية، تأثير اللقاحات، أو الأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب الأمعاء، بالإضافة إلى اضطرابات الهرمونات مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

أمراض يكشف عنها السعال

- الربو، يعتبر من الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال، كما يمكن أن يصاحبه صعوبة في عملية التنفس.

- توسع القصبات،عادة ما ينتج عنها السعال بسبب تراكم المخاط وزيادة سماكة أنسجة الرئة.

- التهاب الشعب الهوائية، ينتج عنها السعال بسبب تورم الذي يحدث في الشعب الهوائية ، بالإضافة إلى زيادة إفراز المخاط.

- الانسداد الرئوي المزمن، هو غالبًا يشير إلى العديد من المشكلات الصحية الخاصة بالجهاز التنفسي، ومن بينها التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

- أمراض الجهاز التنفسي العلوي، ومن بينها الأنفلونزا، ونزلات البرد، وعادة ما تحدث بسبب الفيروسات، ويعتبر السعال واحد من ابرز الاعراض المصاحبة لهم.

أمراض تكشف عنها الصداع

الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق أو التهاب الأذن، التي يمكن أن ينتج عنها الصداع، أو في الحالة التعرض لضربة في الرأس.

التعرض للإجهاد من خلال التوتر العاطفي والاكتئاب، بالإضافة إلى تخطي الوجبات التي يمكن أن تغيير في أنماط النوم، بجانب ذلك تناول الأدوية بإفراط، كما أن الإجهاد في الرقبة أو الظهر يصيبك بالصداع.

يمكن أن تؤثر البيئة على إصابتك بالصداع، حيث يمكن أن دخان السجائر، بالإضافة إلى الروائح القوية التي تنتج عن العطور المنزلية أو المواد الكيميائية.

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