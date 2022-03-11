احذر تناولها.. 4 أطعمة تسبب التهابا ضارا بالحمض النووي في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الالتهاب المزمن يكون خطيرًا، إذ إنه يدمر الحمض النووي للخلايا، وبالتالي يسبب الإصابة بالسرطان، وزيادة مقاومة الأنسولين الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، ويعزز نمو اللويحات في الشرايين ويؤدي إلى تجلط الدم الذي يسبب أمراض القلب.

وفيما يلي نستعرض لكم 4 أطعمة شائعة تسبب الالتهاب، وفق ما أورد موقع " businessinsider".

الأطعمة السكرية:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الصودا والمخبوزات تسبب الالتهاب بطريقتين:

أولا: يحفز السكر إنتاج الأحماض الدهنية في الكبد وعندما يهضم الجسم هذه الأحماض الدهنية، تؤدي المركبات الناتجة إلى حدوث عمليات التهابية.

ويؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى إنتاج جسمك المزيد من هرمون الأنسولين، والذي بدوره يزيد من دهون الجسم، وقالت ديان جافيللي، أخصائية التغذية السريرية في المركز الطبي بجامعة واشنطن وصاحبة بيلي باي جافيلي، "إن هذه مشكلة لأن الخلايا الدهنية تنتج مواد كيميائية في الجسم تؤدي إلى الالتهاب".

بالإضافة إلى أن الحد من كمية الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الكعك والبسكويت والحلوى والصودا يساعد في الحفاظ على نسبة صحية من الدهون في الجسم ويقلل من مخاطر الالتهاب.

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة:

اللحوم المصنعة هي اللحوم التي تم تعديلها من خلال المعالجة أو التمليح أو التدخين أو إضافة المواد الكيميائية الحافظة.

وبعض الأمثلة على اللحوم المصنعة هي:

اللحوم الباردة.

لحوم البقر.

قطع الدجاج.

تميل اللحوم الحمراء والمعالجة إلى أن تكون غنية بالدهون المشبعة، ولقد وجدت الدراسات أن تناول اللحوم الدهنية المصنعة واللحوم الحمراء يسبب زيادة الوزن والالتهابات.

بعض زيوت الطبخ:

تحتوي العديد من زيوت الطهي الشائعة على نوع من الدهون يسمى أحماض أوميجا 6 الدهنية، ودهون أوميجا 6 ليست بالضرورة سيئة ويستخدمها جسمك للطاقة والنمو الطبيعي.

ولكن يجب أن تكون دهون أوميجا 6 في توازن دقيق مع دهون أوميجا 3 التي يمكنك الحصول عليها من أطعمة مثل السلمون والماكريل وبذور الكتان، لذا إذا كنت تأكل الكثير من دهون أوميجا 6 ، فيؤدي ذلك إلى التخلص من هذا التوازن ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب.

وتتضمن بعض زيوت الطهي الشائعة التي تحتوي على دهون أوميجا 6 ما يلي:

زيت الذرة.

زيت الكانولا.

زيت عباد الشمس.

زيت نبات القرطم.

زيت الفول السوداني.

الأطعمة المقلية:

تعتبر الأطعمة المقلية مثل قطع الدجاج والكعك والبطاطس المقلية من الأسباب الرئيسية للالتهابات لعدة أسباب، بما في ذلك:

وتميل الأطعمة المقلية إلى احتواء مستويات عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، وغالبًا ما تحتوي على دهون متحولة.

وتنتج الأطعمة المقلية مركبات في الجسم تسمى AGEs، وهذه المركبات تحفز بشكل مباشر الالتهاب في الجسم.

ماهي الأطعمة المضادة للالتهابات؟

هناك أيضًا العديد من الأطعمة المضادة للالتهابات تساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة في جسمك، وهذه الأطعمة غنية بالمركبات الرئيسية مثل مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تقليل مستويات البروتينات الالتهابية.

وتتضمن بعض الأطعمة الرئيسية المضادة للالتهابات التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي ما يلي:

السمكة السمينة.

زيت الزيتون البكر الممتاز.

الفواكه والخضروات مثل البرتقال والبروكلي والفلفل.

المكسرات.

التوت.

الطماطم.

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