مشاهد انتهت من طقوسنا بعد عامين على انتشار فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لازمتنا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا طيلة ما يقرب من عامين على ظهور هذا الوباء وتفشيه في العالم أجمع.

وبعد نحو عامين ومع قلة أعداد المصابين وتلقيح المواطنين بمختلف دول العالم ضد هذا الفيروس، قررت العديد من التخلي عند تلك الإجراءات والتي منها:

- الكمامات

هل تتذكرون الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا مع شُح الكمامات في الأسواق؟.. ساد الشارع والمصالح وأماكن العمل والمطاعم وكل الأماكن مشهد ارتداء الكمامات لأشهر وامتدت في بعض الدول لعام وأكثر، ولكن بعد تصنيع اللقاحات بدأت بعض الدول التخلي عن ارتداء الكمامات ولتُصبح غير إلزامية، كل أن اهتمام المواطنين بها قلّ للغاية.

وينتقل "كوفيد-19" من شخص لآخر عن طريق تنفّس الرذاذ الذي ينتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث، ويمكن لهذا الرذاذ أن يهبط في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين من الشخص الذي أطلق الرذاذ، أو يتم استنشاق الرذاذ ودخوله في الرئتين. توفر الكمامات حاجزًا بسيطًا للمساعدة في منع انتشار الرذاذ التنفسي في الهواء.

وبعد نحو عامين على ظهور الفيروس، ومع انخفاض أعداد المصابين وتطعيم المواطنين بدأت العديد من الدول التخلي عن قرار إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن المفتوحة، ولعل منها: بريطانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإسبانيا وولاية نيويورك الأمريكية واليونان والبرتغال.

- الكحول

في بداية ظهور الجائحة أوصت منظمة الصحة العالمية بتنظيف اليدين إما بالماء والصابون أو بالكحول وأيضا تطهير الأشياء والأسطح، وخاصة التي تلمسها بانتظام، وهو ما تسبب في عدم توافره في الأسواق، فضلا عن ارتفاع أسعاره وفق القاعدة الاقتصادية المعروفة "كلما زاد الطلب ارتفع السعر".

ولكن مع الوقت بدأت أهمية الكحول تقل بين المواطنين، كلما أتيحت المعلومات أكثر وأكثر عن الفيروس، وأيضا مع زيادة إنتاج الكحول وتغطية متطلبات السوق، وبعد عامين من كورونا يكاد يكون طلب الكحول كما كان قبل ظهور الجائحة.

- فحص PCR

اشترطت غالبية دول العالم بإجراء فحص PCR للقادمين إليها، على مدار عامين من انتشار الفيروس، فضلا عن الحجر الصحي، ولكن مؤخرا قررت العديد من الدول إلغاء شرط إجراء فحص PCR للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا، ومن هذه الدول: مصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن والسعودية وقطر وتونس، وأيضا من الدول الأوروبية: بريطانيا – فرنسا – سويسرا – إسبانيا – البرتغال – النرويج – السويد - الأرجنتين.

- التباعد الاجتماعي:

من بين توصيات منظمة الصحة العالمية هو اتباع مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة بحيث لا تقل عن متر بين الشخص والآخر، وهو ما اتبعته العديد من الأماكن العامة مثل السوبر ماركت والمطاعم والمصالح الحكومية وأماكن العمل، ووضع علامات لذلك، حتى في قاعات المؤتمرات والندوات، غير إن هذا الإجراء اختفى بعد عامين من انتشار كورونا بين البشر، وقررت السعودية مثلا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد.

- موقف وزارة الصحة:

في بلادنا على الرغم من قلة اهتمام المصريين بالالتزم بالكمامات والتباعد وغيرها من إجراءات كورونا، غير إن وزارة الصحة ما زالت تحافظ على تطبيق هذه الإجراءات.

وقا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه يتحفظ على قرار إلغاء الإجراءات الاحترازية ورفع الحظر – الذي تشهده بعض الدول – خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول بنسبة التطعيم ضد كورونا إلى 70%.

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