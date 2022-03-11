طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة.. «على كل طعم ولون»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لقمة القاضي المقرمشة، واحدة من أشهى الوصفات التي تفضل السيدات تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج، لضمان جودتها ومذاقها، فضلًا عن توفير النقود عند تحضير كميات كبيرة منها بشكل لا يؤثر على الميزانية.

وتقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، بتكاليف قليلة وخطوات بسيطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير وطريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

عدد 2 كوب دقيق أبيض – يفضل اختيار نوع المخبوزات والحلويات

ربع كوب نشا

ملعقة واحدة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

شربات

ماء للعجن

زيت للتحمير

طريقة تحضير لقمة القاضي

- في وعاء عميق، متوسط الحجم، اخلطي الدقيق مع النشا وضيفي لهم السكر والملح والخميرة.

- ضيفي الماء للمكونات السابقة، ويُقلب الخليط حتى تحصلي على عجينة سائلة، بشرط أن تكون غليظة القوام.

- اتركي العجينة حتى تتخمر.

- بللي ملعقة صغيرة بالزيت وقطعي بها العجينة.

- حمري كرات لقمة القاضي، في الزيت الساخن، ثم ضعيها في الشربات، وتُقدم ساخنة.

مكونات لقمة القاضي بالكاكاو

ضيفي الكاكاو للخليط الخاص بك، والمُعد في المنزل، وحضري لأسرتك لقمة القاضي بالكاكاو.

عدد 2 كوب من الدقيق

ربع كوب نشا

رشة ملح

ملعقة خميرة فورية

رشة سكر

ماء للعجن

رشة ملح

ملعقة كبيرة كاكاو

شربات

جوز هند

طريقة عمل لقمة القاضي بالكاكاو

- في وعاء عميق ومتوسط الحجم، اخلطي المكونات الجافة، وهي الدقيق والنشا ورشة الملح ورشة السكر والخميرة والكاكاو.

- ضيفي الماء للخليط السابق، ويُقلب حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام.

- اتركي العجينة لمدة زمنية حتى تتخمر.

- قطعي كرات العجينة، بملعقة صغيرة واقليها فى الزيت.

- اسقي لقمة القاضي الساخنة، بالشربات وترش بجوز الهند وتُقدم.

لقمة القاضي بالقرفة

إذا كنتِ من مُحبي القرفة لمذاقها ورائحتها، حضري لأسرتك لقمة القاضي بالقرفة في المنزل.

مكونات لقمة القاضي بالقرفة

2 كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب نشا

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زبادي

كوب وربع ماء دافىء

زيت للقلي

شربات

جوز هند فول سوداني مجروش

طريقة عمل لقمة القاضي بالقرفة

- في وعاء عميق، اخلطي جميع المقادير الجافة معاً حتى تحصلى على قوام سائل غليظ.

- اتركي العجينة لتختمر.

- قطعي العجينة بملعقة صغيرة، واحرصي أن تكون مُبللة بالزيت.

- اقلى لقمة القاضى فى الزيت.

- أضيفي لها الشربات البارد، ورشيها بجوز الهند والفول السوادانى المجروش، وتُقدم.