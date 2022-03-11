5 رصاصات من أب في صدر رضيعته «جنات».. والسبب «ولدت أنثى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وأد البنات لا يزال ساريا في بعض المناطق من العالم، رغم منع الإسلام والأديان والقوانين له، لكن الجريمة أصبحت أكثر بشاعة مع تطور البشرية وعدم تقبل الفتيات في كثير من البلدان، منهم بعض مناطق باكستان التي ترفض حتى الوقت الحالي إنجاب الإناث، لذا قرر أب التخلص من ابنته الرضيعة فقط لأن نوعها أنثى بطريقة بشعة.

تفاصيل مقتل رضيعة على يد والدها

التمييز العنصري على أساس النوع واللون جريمة إنسانية كانت منتشرة قديما، ومازال عنفها ساريا حتى الوقت الحالي، إذ رفض أب يدعى شهزيب من باكستان أن تكون أول خلفته من الإناث، المتزوج منذ حوالي عامين، فقرر أن يقتل رضيعته بطريقة وحشية، لذا في يوم ولادة زوجته بدلا من الاحتفال حول الأب تحول اليوم إلى مأتم، عندما قتل الرضيعة رغم معارضة الأسرة بأكملها، وفقا لموقع «العربية».

رفض الزوج في البداية الرجوع إلى البيت، إلا أنه عاد في نهاية المطاف، وفي حين حاول خال الطفلة ويدعى هداية الله حمايتها منه وأخذها بعيدا إلا أنه فشل في ذلك، قائلا إنه بمجرد أن عرف أنها أنثى غضب للغاية، وهدد كل فرد من أفراد الأسرة حاول حمايتها ببندقية فكان على وشك قتلهم بدلا منها، فتراجع الجميع.

سدد الأب 5 رصاصات في صدر الرضيعة جنات، واسمها يعني «جنة» باللغة الأردية، وسط ذهول الجميع، وبمجرد أن قتلها هرب الأب إلا أن الشرطة في باكستان ألقت القبض عليه ثاني يوم بعدما أبلغ خالها عن الجريمة البشعة.

العنصرية ضد الفتيات منتشرة في باكستان

وقعت تلك الجريمة في مدينة ميانوالي بوسط البلاد، إلا أن صداها أثار غضب باكستان كلها، وذلك على الرغم من أن باكستان واحدة من أعلى الدول العنصرية ضد الفتيات، بحسب جماعات حقوق الإنسان، إذ تعاني الفتيات من العنف بصورة عالية لأسباب متنوعة، التي تقع بثلاث نقاط أعلى قاع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.