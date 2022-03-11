علاج الحزام الناري بزيت الزيتون.. طرق طبيعية للتخلص من الهربس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتسبب القوباء المنطقية والتي تعرف أيضا بأنها الحزام الناري، في ظهور طفح جلدي مؤلم ومثير للحكة على جانب واحد من الجسم، إذ يمكن للأدوية أن تعالج تلك الحساسية، فضلا بزيت الزيتون، إذ يبحث الكثيرون من الناس عن طرق إضافية لتخفيف ذلك الانزعاج، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن طريقة العلاج بحسب موقع «medical news today» الطبي المتخصص.

ما الحزام الناري؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، فإن واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص يصاب بالحزام الناري، ويمكن أن تساعد اللقاحات المتاحة لكبار السن في منع هذه الحالة، على الرغم من أنها ليست فعالة تمامًا، لـ علاج الهربس النطاقي.

دور الزيوت في علاج الحزام الناري

العديد من الأشخاص يحاولون استخدام الزيوت الأساسية للتخفيف من حدة الحزام الناري، وأعراض الهربس النطاقي، وعند اتخاذ الاحتياطات المناسبة، تساعد بعض الزيوت في منح الشعور بالراحة، ومن بينها زيت الزيتون، إذ وجد الباحثون أن بعض الزيوت العطرية لها خصائص مضادة للفيروسات وتسكين الآلام، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات، ولكن تشير بعض الأدلة إلى أن هذه الزيوت قد تساعد في تخفيف الألم والحكة المصاحبة للقوباء المنطقية، ومنها:

زيت النعناع.

زيت إبرة الراعي.

زيت الزعتر.

زيت الليمون.

علاج الحزام الناري بزيت الزيتون

يمكن استخدام تلك الزيوت الناقلة أو المستحضرات لعلاج الهربس، وخاصة أنه يمكن علاج الحزام الناري بزيت الزيتون، ومنها:

الكريمات أو المستحضرات.

زيوت عطرية نقية.

المراهم.

قم دائمًا بخلط الزيت النقي مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون لعلاج الحزام الناري، قبل وضعه على الجلد، الزيت الحامل خفيف يساعد على ترطيب البشرة.

تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

زيت الزيتون.

زيت جوز الهند.

زيت اللوز.

زيت الفول السوداني.

عادة، يتم إضافة 2-3 قطرات من الزيت العطري إلى عدة ملاعق كبيرة من الزيت الحامل، ثم يوضع الخليط مباشرة على المناطق المصابة من الجلد.

مخاطر استخدام زيت الزيتون لعلاج الحزام الناري

غالبًا ما تعتبر الزيوت الأساسية علاجًا منخفض الخطورة، ولكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية، إذ أن بعض الناس لديهم حساسية من الزيوت النباتية، وقد يشعر البعض الآخر بإحساس حارق بعد وضع الزيت على الجلد، خاصة في المناطق المصابة بطفح جلدي.

لتجنب رد فعل سلبي واسع النطاق، اختبر خليط الزيت على قطعة صغيرة من الجلد، ضع كمية بحجم حبة البازلاء على منطقة لا تتأثر بالقوباء المنطقية، إذا لم يحدث طفح جلدي أو حرقان بعد 24 ساعة، فقد تكون الزيوت آمنة للاستخدام.

استشر الطبيب قبل وضع أي شيء على طفح الهربس النطاقي، خاصة عند تناول الأدوية الموصوفة، وأيضًا، لا تضع خليطًا من الزيت على الطفح الجلدي الناري أو المصاب بجروح، إذ أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حرقان وأعراض أخرى.

أعراض الحزام الناري

يتميز الحزام الناري بطفح جلدي على جانب واحد من الجسم، وغالبًا ما يتأثر الجذع بذلك، وقد يعاني الشخص المصاب بالهربس النطاقي أو الحزام الناري من:

طفح جلدي أحمر مؤلم.

زيادة حساسية الجلد.

حرق أو وخز أو خدر.

البثور التي تنفجر وتتقشر.

يمكن أن تشمل الأعراض الإضافية ما يلي:

الحساسية للضوء.

حمة.

إعياء.

الصداع.

جدير بالذكر أن الهربس النطاقي وجدري الماء يسببهما نفس الفيروس المعروف باسم الهربس النطاقي، إذ أنه بعد فترة طويلة من تعافي الشخص من جدري الماء، يمكن للفيروس الخامل أن ينشط مرة أخرى على شكل القوباء المنطقية، أو على هيئة الحزام الناري، ويمكن علاجه بالزيوت.