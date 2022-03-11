احذرها.. إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية يعرضك لهذه المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ترغب كثير من ربات البيوت في إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة، واستخدامها للشرب أو تخزين بعض الأطعمة بداخلها كالمخللات.

لكن هل تعرفين مدى خطورتها على صحتك؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لما ذكر موقعا "healthline" و"livestrong".

- انتشار الجراثيم :

إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية يمكن أن يؤدي إلى تلوث جرثومي ما لم يتم غسلها بانتظام، وعندما تنمو البكتيريا والفطريات في تلك الشقوق الصغيرة، يصبح من الصعب إزالتها عن طريق التنظيف.

ويقول دكتور فيليب تيرنو، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في جامعة نيويورك: "بعد يومين، ستشكل كثير من الكائنات الحية الدقيقة داخل الزجاجة".

بالإضافة إلى ذلك، يتكون طلاء لزج بشكل أساسي من بكتيريا الفم (البلاك الموجود على الأسنان هو في الواقع نوع من الأغشية الحيوية)، ويحتوي على مسببات الأمراض المنقولة بالماء وكذلك الجراثيم من يديك التي تلوث الماء عند فك الغطاء، وعندما تتناول المياه، يتلامس فمك مع السطح الخارجي الجرثومي للزجاجة.

- المواد الكيميائية تتسرب إلى الماء:

مصدر قلق آخر هو أن إعادة استخدام زجاجة تستخدم لمرة واحدة سيزيد من كمية المركبات السامة التي تتسرب من البلاستيك إلى المياه، تصنع معظم زجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد من البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET ، والتي يتم تمييزها بالرقم 1 داخل رمز إعادة التدوير) في حين أن 90 % من الزجاجات المستخدمة تحتوي على مسببات الأمراض ، بما في ذلك الإشريكية القولونية.

- الإصابة باضطراب الغدد الصماء:

تساهم مادة "بيسفينول"، المستخدمة في صناعة عبوات المياه البلاستيكية من النوع 7، في الإصابة باضطراب الغدد الصماء، وبالتالي تتداخل مع هرمونات الجسم، وتم ربطها بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك:

العقم عند الذكور والإناث.

سرطان البروستاتا.

سرطان الثدي.

البلوغ المبكر.

قد يؤثر BPA أيضًا سلبًا على سلوك الأطفال ويؤذي الدماغ وغدد البروستاتا عند الأجنة والرضع والأطفال.

- الحرارة:

على الرغم من أن مادة البولي إيثيلين تيرفثالات "آمنة" بشكل عام ولا تحتوي على مادة بيسفينول أ ، إلا أنها يمكن أن ترشح الأنتيمون في وجود الحرارة، وهذا المعدن مسرطنًا يتم استخدامه أثناء تصنيع البلاستيك ، والذي يمكن أن يتسرب إلى الأطعمة والمشروبات، ويسبب القيء والإسهال وقرحة المعدة.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا