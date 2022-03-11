حورية فرغلي ترتدي "فستان النجفة" للمرة الثانية.. وهذا سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة ببرنامج "حبر سري" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مرتدية فستان ارتده من قبل.

ودوما ما تحرص حورية على مشاركة متابعيها أبرز إطلالاتها اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حورية بفستان في البرنامج ظهرت به من قبل، منذ 5 سنوات في عام 2017، خلال حضورها مهرجان دبي السينمائي.

وجاء الفستان من ماركة "Dolce&Gabbana"، باللون الأسود، مزين بتطريز من الكريستالات الصغيرة من فوق على شكل "نجفة كبيرة"، ونسقت معه حذاء بنفس اللون. وبلغ سعره 4714 دولار، بما يصل لـ74 ألف جنيه.

حورية عانت بسبب 15 عملية تجميل

حورية حكت عن معاناتها بسبب عمليات التجميل الشهيرة التي أجرتها قائلة: "أنا فقدت الثقة في نفسي بطريقة غير طبيعية، لأن أنا ملعبتش في شكلي وأنا كنت ملكة جمال مصر 2002 ومش محتاجة إني ألعب في شكلي وعملت 15 عملية ولسه فيه عملية فاضلة وسيبك من الشكل أنا مكنتش عارفة أنا باكل إيه وحاسة التذوق والشم مش موجودين وفضلت 4 سنين نسيت فيهم طعم الأكل والحمد لله بعد آخر عملية رجعوا لي".