«فيها حاجة حلوة».. قصة نجاح هبة قطب بطلة أفريقيا والعرب في الترايثلون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت فوقية قطب، بطلة أفريقيا والعرب في لعبة السباق الثلاثي «الترايثلون»، قصة نجاحها وتميزها منذ صغرها، إذ تخرجت من كلية التربية الرياضية ثم عملت كمدربة سباحة في أحد الأندية الرياضية بالجيزة، الذي يعتبر أول نادٍ بالمحافظة يجرى به «الترايثلون».

كورونا تعطل تدريبات «الترايثلون» لعام

وأضافت «قطب»، في حوارها مع الإعلاميتين هبة ماهر ورحمة خالد، مقدمي برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة DMC، أنها بدأت حياتها المهنية بممارسة لعبة السباحة، لكنها توقفت عنها لاحقا بسبب الزواج، ثم اتجهت إلى «الترايثلون»، إذ تحرص حاليا على تحقيق التوازن بين الرياضة والعمل.

وتابعت أنه مع بداية التدريب لتعلم «الترايثلون»، تعطلت الأوضاع لمدة عام بسبب وقف العمل في الأندية، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد: «كنا بنتدرب FITNESS في المنزل، وكان ينقصنا السباحة، ولأني بدرب وبلعب السباحة لم يتأثر مستوايا بنسبة كبيرة».

وأردفت «قطب» أن «الترايثلون» هو لعبة الثلاثي الحديث، ويتكون من 3 ألعاب هي السباحة وقيادة الدراجات والركض: «بنبدأ بالسباحة وبننهي بالجري، والسباحة بتبقى مسافات على حسب الأعمار السنية، بداية من 100 متر للأطفال الصغار تحت 9 سنوات حتى 3 كم، وبالنسبة لسني فأنا بلعب 350 متر سباحة، و10 كم عجل، و2.5 كم جري».

الفرق بين «الترايثلون» والخماسي الحديث

وأشارت إلى أن التراثيلون مختلف عن الخماسي الحديث، في أن مسابقاته تُلعب بشكل مستمر دون انقطاع، موضحة أنها حققت رقما مميزا وهو ساعة و13 دقيقة في البطولة الأفريقية وحصلت على المركز الأول، كما حققت الصدارة في البطولة العربية، لذا ستخوض غمار المنافسات الأفريقية والعربية هذا العام وتطمح إلى كسر هذا الرقم.

«قطب»: «الترايثلون» لعبة الـStrong independent woman

وترى بطلة أفريقيا أن الترايثلون لأنها رياضة جديدة وتتضمن تحديات كبيرة: «اللي بتمارس اللعبة دي هي الـStrong independent woman، لأننا بنتحدي نفسنا ونمارس 3 لعبات في نفس الوقت ومختلفين عن بعض».