فوائد حليب جوز الهند للبشرة.. وصفات سهلة للترطيب والتقشير والتغذية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشتاء موسم قاسي للغاية على البشرة والشعر، لذا يجب العناية بهما بشكل مضاعف، ويعتبر حليب جوز الهند واحدا من تلك العناصر الرائع، لذلك يجب إدخاله ضمن روتين البشرة اليومي لكل الفتيات، فهو مرطب رائع لوجهك وبلسم لبشرتك.

كما أن جوز الهند يعتبر فاكهة متعددة الاستخدامات، إذ أن كل جزء من جوز الهند مفيد من الماء والنواة للزيت وحتى الحليب، وفيما يلي فوائد حليب جوز الهند للبشرة بحسب ما نشره موقع «healthshot» المتخصص في الصحة العامة و«femina» لشؤون المرأة.

فوائد حليب جوز الهند للبشرة

وفقًا لخبراء التغذية، يحتوي حليب جوز الهند على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة الصحية، التي لها خصائص مضادة للبكتيريا، كما أنه غني بفيتامينات C وE التي تحافظ على نضارة البشرة.

علاوة على ذلك، يحتوي حليب جوز الهند على البروتين والعديد من فيتامينات ب، إلى جانب المعادن مثل النحاس والسيلينيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور، ولا تغذي هذه الخصائص الجلد فحسب، بل تعزز نمو الشعر وتتحكم في تساقطه.

حليب جوز الهند منظف رائع للبشرة الجافة

حليب جوز الهند لا يرطب البشرة فقط، بل يغذيها أيضًا، إذ يمكن استخدامه كمنظف للبشرة الجافة لإزالة المكياج، من خلال إضافة ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند إلى ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند، ووضع ذلك المزيج برفق على الوجه لبضع دقائق، ثم مسحه بقطعة قطن رطبة.

بينما إذا كانت بشرتك دهنية ومعرضة لـ حب الشباب، فلا يزال بإمكانك استخدامه كمنظف بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

إضافة حليب جوز الهند لماسك البشرة

كما أن حليب جوز الهند غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، مثل الخطوط والتجاعيد وحتى البقع العمرية، وهو ما يجعله إضافة رائعة لأقنعة الوجه.

ويمكن مزج حليب جوز الهند مع اللوز المطحون واستخدامه كمقشر، إذ يتم خلط ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند مع ملعقتين صغيرتين من نخالة القمح وملعقة صغيرة من كل من اللوز المطحون والعسل، حتى تحصلي على القوام المطلوب، ثم وضع الخليط على الوجه مع تجنب منطقة العين والشفتين، ثم اغسليه بالماء العادي بعد 20 دقيقة.

استخدام حليب جوز الهند لحروق الشمس

إذا كنت تتعرض كثيرا للإصابة بحروق الشمس، احتفظ ببعض حليب جوز الهند في متناول يدك، وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، فهو يهدئ البشرة ويقلل الالتهاب.

جوز الهند مرطب للبشرة

كما يعتبر حليب جوز الهند مرطب رائع للغاية ويمكنه مكافحة جفاف الجلد بشكل فعال، ويمكن استخدامه من خلال استخراج حليب جوز الهند الطازج ووضعه على وجهك بقطعة قطنية، ويمكنك إعادة دهن الحليب عدة مرات حتى يجف قبل شطفه عن بشرتك.

يمكنك أيضا تحضير حمام حليب جوز الهند المرطب لتجديد شباب الجسم، وذلك بوضع كوب من حليب جوز الهند، مع نصف كوب من ماء الورد، ويضاف هذا المزيج إلى ماء الاستحمام وانقعي جسمك فيه، وسوف يساعد على استعادة الرطوبة للبشرة الجافة.

جوز الهند لإزالة المكياج

يمكن أن يعمل حليب جوز الهند كمزيل للمكياج فهو غير جاف ومناسب لجميع أنواع البشرة، ويمكنك عمل «ميكب ريموفر» باستخدام حليب جوز الهند، وذلك عن طريق غمس قطعة قطنية في حليب جوز الهند الطازج ثم يزال بها المكياج بلطف، ويشطف الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك فقط، إذ تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في الحليب على إذابة المكياج العنيد جنبًا إلى جنب مع تغذية البشرة، لما في جوز الهند من فوائد كثير للبشرة.

يساعد المحتوى العالي لفيتامين C وE بحليب جوز الهند في الحفاظ على مرونة الجلد، وترطيب البشرة بحليب جوز الهند الذي يعيد إليها نضارتها وأيضا يزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.