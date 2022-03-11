الامارات | 6 كلاب ضالة تهاجم طفلاً في السعودية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كلاب ضالة تهاجم طفلاً في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت مجموعة كلاب ضالة طفلا سعوديا في الجوف، شمال البلاد، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة وبالغة.
وقال جد الطفل لقناة الإخبارية السعودية إن 6 كلاب هاجمت الطفل خلال وجوده في المزرعة وأنه تعرض لإصابة في كتفه.
وأضاف أن الطفل في المستشفى، منذ 4 أيام، لتلقي العلاج الكامل، فيما أجرى عملية جراحية، الخميس، مشيرا إلى استقرار حالته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App