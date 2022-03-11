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الامارات | 6 كلاب ضالة تهاجم طفلاً في السعودية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كلاب ضالة تهاجم طفلاً في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت مجموعة كلاب ضالة طفلا سعوديا في الجوف، شمال البلاد، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة وبالغة.

وقال جد الطفل لقناة الإخبارية السعودية إن 6 كلاب هاجمت الطفل خلال وجوده في المزرعة وأنه تعرض لإصابة في كتفه.

وأضاف أن الطفل في المستشفى، منذ 4 أيام، لتلقي العلاج الكامل، فيما أجرى عملية جراحية، الخميس، مشيرا إلى استقرار حالته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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