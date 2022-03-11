الامارات | 6 كلاب ضالة تهاجم طفلاً في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كلاب ضالة تهاجم طفلاً في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت مجموعة كلاب ضالة طفلا سعوديا في الجوف، شمال البلاد، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة وبالغة.

وقال جد الطفل لقناة الإخبارية السعودية إن 6 كلاب هاجمت الطفل خلال وجوده في المزرعة وأنه تعرض لإصابة في كتفه.

وأضاف أن الطفل في المستشفى، منذ 4 أيام، لتلقي العلاج الكامل، فيما أجرى عملية جراحية، الخميس، مشيرا إلى استقرار حالته.

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