طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة.. وصفات بسيطة مختلفة لطعم مميز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المسقعة باللحمة المفرومة من أطباق المطبخ المصري الشهية للغاية، ولها أكثر من وصفة يستعرضها التقرير التالي من بينها طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، والمسقعة بالبشاميل وذلك من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي، كونه طبقا رئيسيا يقدم مع الأرز الأبيض والشوربة والبروتين سواء لحوم أو دجاج، وفيما يلي طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. «الوصفة الأصلية»

1 كيلو باذنجان رومي

2/1 كيلو فلفل أخضر رومي

2/1 كيلو لحم مفروم معصج

4/1 كيلو طماطم

2 حبة بصل مفروم ناعم

2 ملعقة سمن

ملح وفلفل أسود وشطة بحسب الرغبة

زيت لقلي الباذنجان

طريقة التحضير

يقشر الباذنجان دوائر ويتم وضعه فى الماء والملح حتى لا يتغير لونه، خلال تحضير المسقعة.

يقطع الفلفل الرومي إلى شرائح بالطول، وتقسم الطماطم لمكعبات صغيرة وتوضع جانبا.

لتحضير الصلصة

تحيمر نصف كمية البصل على النار مع ملعقة السمن إلى أن يذبل.

تضاف 4/1 كمية الفلفل الأخضر ويقلب مع البصل حتى يتغير لونه قليلا.

تضاف مكعبات الطماطم وتقلب مع البصل والفلفل الأخضر، ثم يضاف القليل من الماء والملح والفلفل.

تترك الصلصة تتسبك وبعد ذلك تترك جانبًا.

لتحضير اللحمة المفرومة والمسقعة

يصفى الباذنجان جيدا من الماء والملح.

يقلى الباذنجان في زيت ساخن ويقلب إلى أن يأخذ اللون الذهبي وينقل لمصفاة أو مناديل المطبخ حتى تتخلصي من الزيت الزائد.

يقلى الفلفل الأخضر مع مراعاة عدم احتراقه بمجرد أن يذبل ينقل على المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ.

ترص طبقة من الباذنجان في الباريكس، ثم يرص فوقه طبقة من الفلفل، ثم طبقة من اللحم المفروم، وطبقة أخرى من الباذنجان والفلفل وأخيرا تضاف الصلصة على الوجه ثم يدخل القالب للفرن حتى يأخذ لوناً ذهبياً رائعاً.

طريقة عمل اللحمة المفرومة للمسقعة

فيما يلي خطوات عمل اللحمة المفرومة للمسقعة، وهي:

1 كيلو لحم مفروم

5 بصلات كبيرة مفرومة فرماً ناعماً

ملعقة كبيرة سمن أو زبد أو زيت

ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة

توابل وسماق وورق لاورا بحسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة زنجبيل وقرفة معًا

طريقة التحضير

يوضع الزبد أو الزيت مع البصل لثوان بسيطة ثم يضاف اللحم ويقلب.

بعد أن يتغير لونها قليلًا توضع كل التوابل والفلفل الأسود مع تقليل النار تحت الإناء، وتترك حتى تنضج تمامًا لكن لا تنسي أن تقلبيها عدة مرات.

يضاف الملح ويقلب لآخر مرة.

تضاف لها إضافات أخرى إن رغبت، مثل البقدونس والكسبرة الخضراء أو غيرها حسبما تفضلين.

هكذا تصبح اللحم العصاج جاهزة للاستخدام مع صوص البولونيز أو مع المكرونة بالبشاميل والمسقعة.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس

شرائح باذنجان رومي مقلي

حلقات فلفل أخضر رومي مقلية

فلفل حار

زيت

بهارات

عصير طماطم

بصل

ثوم

صلصة طماطم

لحمة مفرومة

فلفل أسود

ملح

حلقات بطاطس مقلبة

طريقة التحضير

يشوح البصل في الزيت على النار ثم توضع اللحمة المفرومة.

تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار وتقلب.

يضاف الثوم وعصير وصلصة الطماطم وتقلب مرة أخرى.

ترص شرائح الباذنجان في بايركس والفلفل الرومي والبطاطس المحمرة.

يصب خليط اللحمة في البايركس على الخضار ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج، ويقدم.

يمكن كذلك عمل المسقعة باللحمة المفرومة وبالبشاميل مع رش طبقة من الجبن الشيدر والموتزاريلا وإدخالها الفرن لعمل وش شهي ورائع ومذاق مختلف للمسقعة باللحمة المفرومة.

كما يمكن عمل مسقعة بدون لحمة مفرومة في حالة الاقتصاد، وإضافة قرون الفلفل الحار المقلية إلى المسقعة أيضا لكي تعطي مذاق رائع لمحبي المذاق الحار والمطبخ المصري.