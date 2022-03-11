ما العلاقة بين ارتجاع المريء وضيق التنفس؟.. أخطاء عديدة عليك تجنبها

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتجاع المريء وضيق التنفس، مشكلة صحية يعاني منها الكثيرون، خاصة إنها تؤثر على الجهاز التنفسي، وقد تصل في النهاية لضيق الاستنشاق ومشاكل المعدة المختلفة، بسبب العديد من الأسباب التي تؤدي في النهاية للإصابة، ومن ثم يجب علاج ارتجاع المريء وضيق التنفس.

ومن بين الأسباب التي تجمع بين إصابتي ارتجاع المريء وضيق التنفس، وفقًا لـ موقع «webmd»، هي كالتالي:

ارتجاع المريء ومشكلات الجهاز التنفسي

هناك علاقة بين ارتجاع المريء وضيق التنفس، إذ قد ترتبط ببعض المضاعفات التي يسببها ارتجاع المريء بين عدة حالات، وعلى رأسها أحماض المعدة، التي تصل في النهاية إلى الإصابة ببعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي الحاد.

ارتجاع المريء وضيق التنفس المتعلق بالربو

كما توجد صلة بين ارتجاع المريء والربو، فيؤثر كل منهما على الآخر، ما ينعكس على ضيق التنفس في النهاية، خاصة أن لارتجاع المريء تأثيرا سلبيا على الأغشية المبطنة للحلق وللمجاري التنفسية، ما قد يتسبب في تحفيز الإصابة بضيق التنفس والكحة المتواصلة.

كما تتسبب الأدوية المخصصة لعلاج الربو بزيادة أعراض ارتجاع المريء بشكل سيئ.

ارتجاع المريء وانقطاع النفس النومي

عند الاستلقاء للنوم ليلًا، تتسلل أحماض المعدة إلى المريء والحلق، مما يزيد من فرص الإصابة بمضاعفات صحية مختلفة، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي قد يتسبب في إحداث تغييرات معينة في الضغط الداخلي للمجاري التنفسية، ما يؤدي إلى ضيق التنفس.

علاج ارتجاع المريء وضيق التنفس

هناك عدة تعليمات وقائية عليك القيام بها حال كان ارتجاع المريء هو المؤثر على ضيق التنفس أو العكس، على النحو التالي:

تغيرات في نمط الحياة

التغييرات في نمط الحياة، تساعد في تخفيف حدة مضاعفات ارتجاع المريء، مثل الإقلاع عن التدخين، أو خسارة الوزن الزائد، فضلًا عن تجنب النوم بعد تناول الوجبات الرئيسة، ورفع الرأس عن مستوى باقي الجسم أثناء النوم.

اختيار نظام غذائي صحي

يمكن للنظام الغذائي الصحي الحفاظ عليك من الإصابة بارتجاع المريء وضيق التنفس، أو من مضاعفاته، وعلى رأسها، الإقلاع عن الكحوليات، وتجنب الأغذية الحمضية، وعدم تناول الطعام قبل النوم، وتناول الوجبات مُقسمة لوجبات صغيرة الحجم.

العلاج الدوائي

يمكنك الاتجاه للعلاج الدوائي لعلاج ارتجاع المريء وضيق التنفس، مثل الأدوية المثبط لمضخة البروتون.

أفضل علاج لـ ارتجاع المريء

كان الدكتور خليفة مختار، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، كشف لـ«هن»، أفضل علاج لارتجاع المريء، وهو كالتالي:

- الابتعاد عن المسكنات.

- تقليل الكافيين بشكل عام، أمثال الشاي والقهوة، ومشتقاتها.

- تجنب التعرض لضغوط في العمل، والحياة بوجه عام.

- اتباع نظام غذائي صحي لتقليل الوزن، خاصة إذا كان المريض يعاني من السمنة.

- أحرص على أن يكون الفارق 4 ساعات على الأقل بين تناول الطعام والنوم.