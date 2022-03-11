الامارات | الأردن تقبض على أجنبيين حاولا تهريب 2 كيلو كوكايين بطريقة لا تخطر على بال !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تقبض على أجنبيين حاولا تهريب 2 كيلو كوكايين بطريقة لا تخطر على بال ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشف الناطق باسم مديرية الامن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي ان إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في مطار الملكة علياء الدولي، محاولة تهريب 2 كغم كوكائين، كانت في أحشاء شخصين من جنسية أجنبية، وذلك بعد متابعة معلومات، حول نية أجنبيين قادمين عبر المطار لتهريب مخدرات، خيث تم تحديد موعد وصول المشتبه بهما، وقبض عليهما فور محاولتهما دخول المملكة.وبعد تفتيشهما والكشف عليهما بواسطة الاجهزة، اكتُشف وجود مخدرات في أحشائهما، وجرى إخراج هذه المواد بطرق طبية، وقُدرت بـ2 كغم كوكائين.

وأكد، انه وبمتابعة التحقيق، حُددت هوية الشخص الذي كان ينتظر استلام المخدرات في المملكة، وهو من جنسية عربية، وتم القبض عليه.

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