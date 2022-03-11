ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين.. أمراض أخرى قد تكون السبب

القاهرة - سمر حسين - ماما

فترة التسنين من أصعب الفترات التي يمر بها الطفل، تحدث عندما تخترق الأسنان لثته لأول مرة، ويمكن أن يسبب ذلك سيلان اللعاب والألم والانزعاج، وتبدأ أسنان الطفل عادةً في الظهور في عمر ستة أشهر، ولكن تختلف من طفل لآخر، ويعتقد بعض الآباء والامهات أن التسنين يمكن أن يسبب الحمى، ولكن لا يوجد دليل على ذلك، بالرغم أن التسنين قد يزيد قليلاً من درجة حرارة الطفل، لكنها لن ترتفع بالقدر الذي يسبب الحمى، وإذا كان طفلك يعاني من ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين، فمن المحتمل أن يكون السبب مرض آخر، وفق موقع «هيلث لاين» الطبي.

ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين

عكس الاعتقاد الشائع، لا يسبب التسنين الحمى، ولكن يستجيب كل طفل للألم بشكل مختلف، هناك بعض العلامات الشائعة التي قد تبين لك إذا كان طفلك يعاني من التسنين أو أنه مريض، وقد تشمل أعراض التسنين ما يلي:

- سيلان اللعاب

- طفح جلدي على الوجه، يحدث عادة بسبب تفاعل الجلد مع سيلان اللعاب.

- آلام اللثة.

- الانزعاج أو التهيج.

- مشاكل في النوم.

أعراض الحمى عند الطفل

تُعرَّف الحمى عند الأطفال بأنها درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية، ولها أعراض عديدة هي:

- التعرق.

- قشعريرة.

- فقدان الشهية.

- التهيج.

- آلام الجسم.

- ضعف عام.

أسباب الحمى عند الطفل

- الفيروسات.

- الالتهابات البكتيرية.

- بعض الحالات الطبية التي تؤثر على جهاز المناعة.

- التطعيمات.

- بعض أنواع السرطان.

كيفية علاج التهاب اللثة عند الطفل

إذا بدا أن الطفل يتألم، فهناك علاجات يمكن أن تساعده مثل:

فرك اللثة: يساعد مساج بإصبع نظيف أو ملعقة صغيرة باردة لعدة دقائق في تخفيف آلام اللثة.

استخدام عضاضة أسنان: تساعد عضاضة الأسنان المصنوعة من المطاط الصلب في تهدئة لثة الطفل، ويفضل الابتعاد عن العضاضات التي تحتوي على سائل بداخلها، حيث يمكن أن تنكسر أو تتسرب إلى فم الطفل.

علاج أعراض حمى الطفل في المنزل

إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين، فإن بعض الإجراءات قد تجعله أكثر راحة في المنزل كتالي:

- أعط الطفل الكثير من السوائل.

- يتسبب ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين، في الجفاف، لذلك من المهم التأكد من حصول الطفل على كمية كافية من السوائل طوال اليوم.

- التأكد من راحة الطفل.

- يحتاج الطفل إلى الراحة حتى يتعافى جسده، بالأخص أثناء مقاومة ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين.

- الحفاظ على برودة الطفل.

- ملابس الطفل يجب أن تكون خفيفة حتى لا ترتفع درجة حرارته، ويمكن أيضًا وضع منشفة باردة على رأسه.

متى تذهب إلى طبيب الأطفال

يمكن التحكم في معظم أعراض ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين في المنزل، ولكن إذا كان طفلك منزعجًا بشكل غير عادي، فمن الجيد تحديد موعد مع طبيب الأطفال.

يعتبر ارتفاع حرارة الطفل أو الحمى عند الأطفال بعمر 3 أشهر أو أقل خطرا، وإذا كان عمر طفلك أكبر من 3 أشهر ولكنه أقل من عامين، يجب عليك الاتصال بالطبيب إذا كان يعاني من ارتفاع حرارة الطفل عند التسنين في الحالات التالية:

- ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 مئوية.

- استمرار ارتفاع الحرارة لأكثر من 24 ساعة.

- عصبي أو يغلبه النعاس بشكل غير عادي.

- تصلب الرقبة.

- يبدو أنه يعاني من ألم شديد.

- طفح جلدي.

- القيء المستمر.

- لديه اضطراب في جهاز المناعة.

وأوضح الدكتور هاني عصام أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الاسنان تبدأ في الظهور عند الأطفال من نهاية الشهر الثالث حتى عام ونصف، وقد يظهر على طفلك أعراض التسنين ولكن لا تظهر معها أسنان، موضحا أن أعراض التسنين، أبرزها: العصبية والمزاج السيء، سيلان الأنف، رغرغة العين، رفض الرضاعة، الرغبة المستمرة في النوم.