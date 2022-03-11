الزنك.. أهميته ومصادره الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن الزنك يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يشترك في الكثير من وظائف الجسم مثل نقل الأكسجين وتكوين الدم والجهاز المناعي.

وأوضح المركز أن الأغذية الحيوانية تعد مصدرا جيدا للزنك مثل اللحوم والأسماك والجبن والبيض، مشيرا إلى أن بعض الأحماض الأمينية الموجودة في هذه الأغذية تعزز امتصاص الزنك.

وأضاف المركز أن الأغذية النباتية تحتوي على كميات أقل من الزنك، بالإضافة إلى احتوائها على مواد تجعل امتصاص الزنك صعبا. وأشهر مثال على ذلك هو حمض "الفيتيك" الموجود في الحبوب الكاملة.

لذلك يتعين على الأشخاص النباتيين تناول منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات مثل الحنطة السوداء والفول والعدس ورقائق الشوفان بعد نقعها أو تخميرها أو إضافة حمض إليها؛ حيث تعمل طرق التحضير هذه على تقليل محتوى حمض "الفيتيك" بها.

جدير بالذكر أن الجسم يحتاج إلى الزنك بمعدل يومي يتراوح بين 7 و10 مجم بالنسبة للنساء وبين 11 و16 مجم بالنسبة للرجال، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثل أعراض نقص الزنك في كثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف المناعة وجفاف الجلد والتهاب الجلد وتساقط الشعر وتقف الأظافر وتدهور حاستي الشم والتذوق.