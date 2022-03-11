فيتامين B3.. سر جمال وشباب بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Myself” أن فيتامين B3 يعد بمثابة سر جمال وشباب البشرة؛ حيث إنه يحارب الشيخوخة ويقضي على شوائب البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن فيتامين B3 المعروف أيضا باسم "النياسيناميد" يعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويساعد على ترطيب البشرة ليمنحها ملمسا مخمليا مفعما بالرقة والأنوثة.

ويسهم فيتامين B3 أيضا في ضبط الإفرازات الدهنية وتصغير المسام، كما أنه يتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، ومن ثم يقضي على الشوائب مثل البثور، فضلا عن أنه يعمل على تفتيح البشرة، ومن ثم القضاء على البقع الداكنة الناجمة عن التقدم في العمر ليمنح البشرة مظهرا نقيا وموحدا يشع نضارة وإشراقا.

ويحفز فيتامين B3 أيضا إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية، كما أنه يحمي البشرة مما يعرف "بالجذور الحرة" “Free Radicals”، التي تهاجم الخلايا وتعجل بشيخوخة البشرة، علاوة على أنه يحارب شيخوخة البشرة الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.