الامارات | زوار «مول الإمارات» يعيشون فيلم «مِن إن بلاك» بالواقع الافتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن زوار «مول الإمارات» يعيشون فيلم «مِن إن بلاك» بالواقع الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، عن إطلاق أحدث تجاربها التفاعلية «مِن إن بلاك» المهمة الأولى، في وجهتها الأبرز «مول الإمارات».

وسيتمكن محبو وعشاق فيلم «مِن إن بلاك»، من عيش تجربة الفيلم الشهير المليء بالأحداث المثيرة، عبر الحصول على تجهيزات تمنحهم مظهر العملاء بالنظارات السوداء المميزة، وخوض مغامرة مشوقة في مواجهة الكائنات الفضائية عبر تقنيات نظارات الواقع الافتراضي.

وتعتبر «من إن بلاك» تجربة ترفيهية سريعة الإيقاع تعتمد على موقع يحاكي أجواء الفيلم حيث تدخل مجموعات تصل إلى ستة عملاء إلى مقر «من إن بلاك» ويتوجب عليهم إنجاز مهمتهم الأولى سريعاً، والتحليق بحرية على الدراجات الهوائية بين المجرات لإنقاذ الكوكب من الكائنات الفضائية في العالم الخارجي التي تهدد كوكب الأرض. وتقدم «دريم سكيب»، حالياً ثلاث مغامرات افتراضية مبتكرة والتي لاقت استحساناً كبيراً من جانب المتابعين من النقاد والجمهو هي تجربة «مِن إن بلاك» ولعبة اللؤلؤة المفقودة، ومهمة الإنقاذ الحماسية في أعماق البحار من خلال «ذا بلو».

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