تحذيرات لمواليد برج الحوت في شهر مارس.. حسد وأزمات صحية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، نصائح لمواليد برج الحوت، في شهر ميلادهم، وتحديدا في مارس، كما تقدم أيضا تحذيرات لهم حتى لا يتعرضون لمشاكل.

نصائح وتحذيرات لمواليد برج الحوت في شهر مارس

نصحت خبيرة الأبراج، أصحاب برج الحوت، بالعمل في سرية وكتمان، وعدم إعلان أخباره، وكذلك البُعد عن الحديث عن حياتهم الشخصية، والحرص على أن لا يفخر بإنجازاته أو الكشف عن خططه.

وحذرت عبير فؤاد، مواليد برج الحوت، من التكبر، وطالبتهم بالبعُد تماما عن التعالي، لعدم التعرض لمشاكل كبيرة في حياته،م كما ذكرت أنه يجب الانتباه إلى صحتهم: «لازم ينتبهوا لصحتهم أكتر، ممكن تكون طاقتهم مش كبيرة فيحاولوا ينظموها وميضيعوش طاقتهم في شيء مالوش لازمة طول شهر مارس».

خبيرة الأبراج: مواليد برج الحوت لازم ياخدوا بالهم من الصحة

وتابعت خبيرة الأبراج، بأنه من المهم أن يحرص أصحاب برج الحوت، على الحفاظ على صحتهم، وأيضا اتباع السرية والكتمان في كل شيء، خاصة أنهم معرضون للحسد في شهر مارس، وأيضا طوال العام: «يوم 21 مارس يتجنبوا التبذير أو التسرع في القرارات المالية والمهنية».

وقالت «عبير» إن من مواصفات مواليد برج الحوت، أنه شخص خيالي بدرجة كبيرة وعاطفي وحالم وحنين: «أكتر حاجة أنه عاطفي وحساس، وأكتر موهبة بتميزه الخيال، عنده قوة تحمل وبصيرة، يعني أصحاب برج الحوت بيعرفوا يحسوا بالحاجات اللي مش متشافة».

وعن عيوب مواليد برج الحوت، قالت إنه يستطيع السيطرة على الآخرين ويحب ذلك، كما أن أغلبهم يتصفون ببعض الشيء من الطمع، بحسب وصف خبيرة الأبراج.