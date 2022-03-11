طريقة عمل الملوخية الخضراء من الشيف نجلاء الشرشابي.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الملوخية الخضراء، خاصة من الأكلات الأكثر شعبية في المجتمع المصري والتي يتعلق بحبها الكثير من الأسر، كما تعتبر من الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير، وتشتهر بالعديد من الطقوس عند إعدادها، أبرزها «الشهقة»، فضلًا عن مذاقها الشهي فهي واحدة من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم.

ويقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الملوخية الخضراء بخطوات سهلة وبسيطة، وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مكونات عمل الملوخية

- معلقة سمنة.

- 6 فصوص من الثوم المفروم.

- ملوخية خضراء حسب الرغبة.

- فلفل أسود.

- كزبرة.

- ملح.

- ملعقة زيت.

- ملعقة من السمنة.

طريقة التحضير

- ضعي الكزبرة، الثوم، الزيت، والسمنة في وعاء عميق على النار.

- اهرسي المكونات معًا حتى يمتزجوا جيدًا.

- ضعي مكعب مرقة دجاج إلى الخليط.

- ضيفي الملوخية المضروبة في الخلاط إلى المكونات لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

- ضعي الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة.

- على نار متوسطة، ضعي المقلاه ثم ضعي بها الثوم المفروم المتبقي.

- جهزي الملوخية في أطباق التقديم، ورصي عليها الثوم المقلي.

- يمكنك تقديمها بجانب الخبز أو الأرز الأبيض.

طريقة بسيطة لعمل الملوخية الخضراء

المكونات

- ملوخية خضراء طازجة.

- مكعب من مرقة الدجاج.

- ملعقتان من الزبدة.

- كزبرة.

- ثوم مفروم.

- فلفل أسود.

- ملح.

طريقة التحضير

- اغسلي الملوخية ثم ابدأي في تنظيفها.

- اتركي الأوراق حتى تجف من المياه.

- انقليها إلى الخلاط، واضربيها حتى يتكون خليط متجانس.

- وعلى نار متوسطة، ضعي وعاء به الملوخية ثم ابدأي في إضافة المكونات المسبقة بالترتيب.

- احرصي على التقليب المستمر.

- ابعدي الملوخية من على النار.

- على نار أخرى، ضعي صينية بها القليل من الزبدة ثم ضعي إليها الكزبرة، الثوم مع التقليب جيدًا.

- ضعي الملوخية مرة أخرى على النار.

- اسكبي عليها الثوم المفروم في السمنة.

- قلبيه مع الملوخية حتى يتجانسا معًا.

- جهزيها إلى التقديم لأفراد أسرتك.

نصائح عند اعداد الملوخية الخضراء

ونصحت الشيف، السيدات، بالاعتناء ببعض النصائح عند طبخ الملوخية الخضراء، كالتالي:

- احرصي على الحفاظ على لون الملوخية الأخضر خلال الطبخ، حتى يكون لها مظهر شهي.

- يمكنك إضافة الليمون إلى الملوخية، لأن هذه الطريقة تساعد على الحفاظ على اللون الأخضر لها مع الطبخ.

- ضعي الماء بكميات تناسب الملوخية التي تحضريها إلى الطبخ، لأن الإفراط في وضع المياه من الممكن أن يفسدها.

- احرصي على تنظيف الملوخية جيدًا بالمياه، لأنها من الممكن أن تكون محملة بالأتربة والفيروسات التي يمكن أن تسبب أضرار على صحة الأفراد.

- لا تغطي الملوخية خلال الطهي.

- تطبخ الملوخية جيدًا عند ظبط كمية الشوربة.