الامارات | مصر.. انتحار طالبة جامعية بحبوب "حفظ الغلة" بسبب خلافات أسرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. انتحار طالبة جامعية بحبوب "حفظ الغلة" بسبب خلافات أسرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت جهات التحقيق المصرية التحقيقات في واقعة انتحار طالبة بتناولها أقراص الغلة السامة بمنطقة الهرم، بسبب خلافات عائلية وعدم تفوقها في دراستها.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، وانتداب لجنة من الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة.

وجاء في تحريات المباحث أن طالبة تدعى م. س مقيمة في سكن طالبات بحدائق الأهرام في محافظة الجيزة المصرية انتحرت بأقراص غلة بسبب خلافات مع الأسرة التي أثرت على دراستها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم الهرم بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طالبة لفظت أنفاسها بسبب تعاطي حبة الغلة السامة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

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