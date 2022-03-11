توقعات الأبراج وحظك اليوم 11/3:مشاكل وأزمات لهذا البرج.. ولحظات سعيدة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل
عاطفياً: تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك، حاول أن تتناقش معه وتتفهم موقفه وأسبابه.
مهنياً: تواجهك بعض الأزمات في عملك، لذا عليك أن تبذل مجهودا أكبر، وتتعلم من الآخرين.
مالياً: من الناحية المالية، تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.
برج الثور
عاطفياً: تظهر لك بعض المشاكل غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.
مهنياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المهنية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.
مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية.
برج الجوزاء
عاطفياً: تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك، كن على استعداد لها وتقبل جميع الآراء المختلفة عنك.
مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك، لذا من الأفضل إجراء الفحص الطبي حتى تشعر بالطمانينة.
مالياً: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، حاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.
برج السرطان
عاطفياً: تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.
مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.
مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
برج الأسد
عاطفياً: لا تهرب من مشاكلك مع شريكك، لذا عليك مواجهة التحديات والصعاب بعقلانية.
مهنياً: تعلم من أخطاء الماضي، وابدأ في تجهيز بعض المشاريع التي تحلم بها.
مالياً: تواجه تقلبات كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في إتخاذ قراراتك.
برج العذراء
عاطفياً: من المحتمل أن تقابل الشخص الذي كنت تحلم بلقائه، ولكن حارب من أجل بقائه معك.
مهنياً: تحتاج إلى أن تثق في الآخرين بشكل أكبر، ويمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أصدقائك لإتمام المهام.
مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.
برج الميزان
عاطفياً: خصص وقت للتفكير في أمورك الخاصة بشريكك، بعيدا عن ضغوطات العمل.
مهنياً: الدخول في أي نقاشات ليس في صالحك، حاول أن تركز على مهامك وأهدافك.
مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.
برج العقرب
عاطفياً: ثقتك بنفسك تجعلك أكثر قدرة في التواصل مع شريك حياتك.
مهنياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك، قد يحاول أحدهم أن يسبب لك مشكلة في عملك.
مالياً: الحظ حليفك من الناحية المالية، ترغب في شراء العديد من الأشياء ولكن احذر التبذير.
برج القوس
عاطفياً: ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.
مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في إتخاذ قراراتك.
برج الجدى
عاطفياً: كن متواضعا مع شريك حياتك، حتى لا يشعر منك بالملل.
مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك، وتأكد من إخلاص الآخرين لك.
مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.
برج الدلو
عاطفياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين، قد تكون قاسية، ولكن حاول فقط التركيز على أهدافك.
مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس، وكن نشيطا لإنجاز مهامك.
مالياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المادي، تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر والحكمة.
برج الحوت
عاطفياً: اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.
مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.
مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية هذه الفترة، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.