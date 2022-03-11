توقعات الأبراج وحظك اليوم 11/3:مشاكل وأزمات لهذا البرج.. ولحظات سعيدة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً: تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك، حاول أن تتناقش معه وتتفهم موقفه وأسبابه.

مهنياً: تواجهك بعض الأزمات في عملك، لذا عليك أن تبذل مجهودا أكبر، وتتعلم من الآخرين.

مالياً: من الناحية المالية، تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.

برج الثور

عاطفياً: تظهر لك بعض المشاكل غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.

مهنياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المهنية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية.

برج الجوزاء

عاطفياً: تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك، كن على استعداد لها وتقبل جميع الآراء المختلفة عنك.

مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك، لذا من الأفضل إجراء الفحص الطبي حتى تشعر بالطمانينة.

مالياً: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، حاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.

برج السرطان

عاطفياً: تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.

مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.

مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

برج الأسد

عاطفياً: لا تهرب من مشاكلك مع شريكك، لذا عليك مواجهة التحديات والصعاب بعقلانية.

مهنياً: تعلم من أخطاء الماضي، وابدأ في تجهيز بعض المشاريع التي تحلم بها.

مالياً: تواجه تقلبات كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في إتخاذ قراراتك.

برج العذراء

عاطفياً: من المحتمل أن تقابل الشخص الذي كنت تحلم بلقائه، ولكن حارب من أجل بقائه معك.

مهنياً: تحتاج إلى أن تثق في الآخرين بشكل أكبر، ويمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أصدقائك لإتمام المهام.

مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.

برج الميزان

عاطفياً: خصص وقت للتفكير في أمورك الخاصة بشريكك، بعيدا عن ضغوطات العمل.

مهنياً: الدخول في أي نقاشات ليس في صالحك، حاول أن تركز على مهامك وأهدافك.

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.

برج العقرب

عاطفياً: ثقتك بنفسك تجعلك أكثر قدرة في التواصل مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك، قد يحاول أحدهم أن يسبب لك مشكلة في عملك.

مالياً: الحظ حليفك من الناحية المالية، ترغب في شراء العديد من الأشياء ولكن احذر التبذير.

برج القوس

عاطفياً: ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.

مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في إتخاذ قراراتك.

برج الجدى

عاطفياً: كن متواضعا مع شريك حياتك، حتى لا يشعر منك بالملل.

مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك، وتأكد من إخلاص الآخرين لك.

مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.

برج الدلو

عاطفياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين، قد تكون قاسية، ولكن حاول فقط التركيز على أهدافك.

مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس، وكن نشيطا لإنجاز مهامك.

مالياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المادي، تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

برج الحوت

عاطفياً: اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.

مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية هذه الفترة، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.