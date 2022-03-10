مستشار المفتي: التدخلات غير الصحيحة للأهل من أسباب طلاق الأبناء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سلط برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة قناة dmc، في حلقة اليوم الخميس، عن تجارب من أرض الواقع في التعامل مع الحموات وكيف يمكن أن تكون العلاقة الأزواج معهم مثالية.

نيرة: مش مطالب أنفذ نصائح حماتي ليا

وقالت إحدى الزوجات تدعى «نيرة» إنها كانت تخشى قبل زواجها من تدخل حماتها في حياتها، «كنت خايفة تدخل في تفاصيل خاصة في حياتي أو بيتي تضايقني، لو حماتي بتنصحني وأنا هسمعك ومش معنى إني سمعتك أنفذ اللي أنتي تقوليه، مش مطالبة أنفذه».

جيلان: شعرت بخوف من الحموات قبل زواجي

وأضافت زوجة أخرى تدعى «جيلان» خلال لقاء بالبرنامج أنها كانت تقرأ الكثير من القصص على السوشيال ميديا جعلتها تشعر بخوف الحماة، «حسيت إن الست دي هتبقى ما بينا مشكلة، بس في الحقيقة مواجهتش المشاكل أو القصص السلبية اللي كنت بقراها».

وقالت إحدى الحموات إنه لا تقدم نصائح لزوجة ابنتها، «استحالة تاخدها نصيحة، حتى لو الحماة عاملت زوجة الابن كويس، الأم عاوزة ابنها مبسوط ومرتاح، والأساس يرجع للزوج، المفروض لو حصل بيني وبينه حاجة ميوصلهاش، أو قالت كلمة تخصني المفروض ميقولهاش ليا».

من جانبه علق فضيلة الشيخ مجدي عاشور، مستشار المفتي، إن من أسباب وقوع الشجار والتنازع والصراع الذي يصل للطلاق بين الزوجين هو التدخلات غير الصحيحة للأهل سواء من ناحية الزوجة أو الزوج.

مستشار المفتي: تدخلات الأهل سبب طلاق الأزواج

وأضاف «عاشور»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن التدخلات المستمرة وغير الحكيمة تؤدي إلى عكس المقصود، فالفاعل في الحياة الزوجية هو الزوج والزوجة، بينما الأب والأم دورهما استشاري.

وتابع: «المشكلة عندنا إن بعض الآباء والأمهات يتعاملون مع زوج الابنة كأنه غريب، حتى في مسألة المواريث، يقولك ده غريب هياخد فلوسنا، دة مش غريب خلاص، دة خد بنتي أساسا اللي أهم من الأموال كلها».