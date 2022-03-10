طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات.. «سهل التحضير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تهتم ربات البيوت بطريقة عمل الفول المدمس وذلك بسبب طعمة المميز ولونه الفاتح الذي يختلف عن الفول المدمس الموجود في المنزل ولأنه أيضا من الاكلات متعددة الاستخدامات فعلى سبيل المثال هو وجبة الإفطار الأساسية المفضلة لدى ملايين المصريين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ولا يمكن الاختلاف عليه كوجبة سحور رمضانية تعمل على إعداد المعدة ليوم طويل خالي من الأطعمة.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات، وفقا لطريقة الشيف هالة فهمي

طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات

أثناء عمل الفول المدمس مثل المحلات لا نحتاج للمزيد من المقادير ويمكن الاعتماد على مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل منها الآتي:

- نصف كيلو فول تدميس

-2 ملعقة كبيرة فول مدشوش

-2 ملعقة كبيرة عدس اصفر

- مياه مغلية

- شرائح ليمون

- خل

- كيلو رمل

طريقة التحضير:

نجاح طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات معتمد على عدة خطوات رئيسية في طريقة التحضير والتي أهمها نقع الفول المدمس في ماء ساخن لمدة ساعتين أو ثلاث ولا ينصح بنقعه قبلها بيوم أو «من بليل»، لأنه في هذه الحالة يأخذ وقتا طويلا في النقع، وعند التدميس تترك القشرة الفول وتعوم على سطح الماء والفول يذوب ولا ستحمل النار.

- الأفضل أن يتم نقع الفول المدمس لمدة 3 ساعات في ماء ساخن حتى لا تفصل القشرة عن الفولة.

- يتم وضع الفول في دماسة أو حلة وعلى وش الفول يتم وضع معلقتين فول مدشوش ومعلقتين عدس اصفر، ولا يجب ان يتم تقليبهم مع الفول حتى لا يشيط كلا من الفول المدشوش والعدس ثم نضع الماء ويكون ثلاث أرباع مقدار الفول وعند.

- يتم وضع كل المكونات في الدماسة على النار لمدة 6 ساعات بعد أول ثلاث ساعات من وجودة على النار نقوم بوضع طبق الومنيوم أو ستالس على الدماسة لتغطيتها ونضع فيها نصف كوب خل وشرائح ليمون وحول ماء ونتركهم على النار وبعد اول غلوة من غليان الفول.

- نضع مقدار صينية فيها رمل نظيف وبعد اول غلوة للفول نضع الدماسة في صينية الرمل الموجودة على النار الهادئة وتكون الرمال محاوطة للدماسة كي تدفن الجزء السفلي من الدماسة

- وبعد مرور ثلاث ساعات نكشف الطبق الموجود على الدماسة ونزود ماء الفول بالماء الموجود في الطبق ونتركه لمدة الثلاث ساعات أخرى وتلك الحركة لا تجعل الفول أسود

- بعد التدميس يتم تعبئة الفول في أكياس وتخزينه في الفريزر

طريقة تحضير طبق الفول مثل المحلات

بعد الانتهاء من تدميس الفول تأتي طريقة عمل طبق الفول المدمس زي المحلات

المكونات:

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة شطة

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

عصير ليمون

خل

2 كوب ماء

طريقة التحضير

وضع كمية الفول المطلوبة في بولة ويتم بعدها إضافة ومعلقتين من الثوم المفروم والشطة والملح ثم باقي المكونات ويتم تقليبهم جيداً

- يمكن تقديم طبق الفول مع الطحينة المصنوعة في المنزل المضاف اليها الشطة وغيرها من التوابل.

- يمكن أيضا تقدمية مع السلطات المختلفة منها السلطة الخضراء