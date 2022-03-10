وداعا لزيادة الوزن.. 3 أكلات خضار بدون لحوم «اقتصادية وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل الكثيرون أكلات خضار بدون لحوم على عكس السائد بأن تناول الخضار مثل البسلة والفاصوليا يصاحبهما اللحوم، ولكن بعض الأشخاص لا يفضلون تناول اللحوم إذ يحرصون على الحصول على العناصر الغذائية المهمة التي تحتوي عليها الخضروات، وتعويض العناصر الغذائية التي تحتوي عليها اللحوم من أغذية أخرى.

ومن ناحية أخرى لا تستطيع العديد من الأسر تغطية تكاليف الأكلات الباهظة من حين إلى آخر مثل اللحوم أو بعض أنواع الأسماك، لذا تلجأ بعض السيدات إلى إعداد أكلات خضار بدون لحوم وتحبها أسرهن، وهو ما يستعرضه «هن» في الموضوع التالي وفقًا لمطبخ «CBC» سفرة.

أكلات خضار بدون لحوم

الخضار المشكل:

- حبتان باذنجان.

- 2 حبة من البطاطس.

- 2 فص ثوم مفروم.

- بصل أخضر.

- ملعقة من زيت الزيتون.

- فلفل أسود.

- ملعقة ملح صغيرة.

- 2 ملعقة من الزبدة.

- 2 ملعقة خل.

- 2 من حبات البصل متوسطة الحجم.

- ريحان.

طريقة التحضير

- قطعي الباذنجان، الكوسا، الجزر، البصل، والبطاطا إلى شرائح ثم ضعي زيت الزيتون والزبدة إلى وعاء على نار متوسطة.

- ابدأي في وضع البصل إلى المقلاة، واتركيه حتى يذبل، ثم ضيفي الطماطم، والثوم المفروم على الخليط لمدة تتراوح من 2 إلى 3 دقائق.

- ضعي الكوسة على النار مع الطماطم، بالإضافة إلى وضع شرائح من الباذنجان بجانب الكوسة ثم البطاطس، والجزر.

- ضعي بصل بجانب ترتيب المكونات.

- رشي الفلفل، الخل، الملح، والريحان إلى المقلاة ثم ضعي غطاء محكما واتركي المكونات حتى تمام النضج.

- جهزيها إلى التقديم بجانب الأرز حسب الرغبة.

وجبة كفتة الخضروات

المكونات

- كوب من البازلاء.

- حبتان من الجزر.

- 2 ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة بابريكا.

- بقسماط.

- قرفة.

- بطاطس.

- فلفل أسود.

- بقدونس مفروم.

- كمون.

- كوبرة مفرومة.

- بصل أخضر.

- زيت.

- بيضة.

طريقة التحضير

- احضري البطاطس واسلقيها على النار مع قطع الجزر حتى ينضجا تمامًا ثم احضري البطاطس للتقشير.

- احضري جميه مكونات الخضار في وعاء عميق مع الحرص على التقليب جيدًا حتي تتجانس المكونات معًا وتصبح مثل العجين.

- اتركيها حتى تتماسك لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

- أحضري البقسماط وضعيه في طبق مع إضافة البهارات المتنوعة وامزجيهم معًا جيدًا.

- شكلي المكونات على شكل كرات دائرية ثم ضعيها في طبق وانقليها إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة.

- حضري الكرات وضعيها في البيض ثم إلى البقسماط.

- وفي مقلاة على النار ضعي بها كمية من الزيت، ثم ابدأي في وضع دوائر كفتة الخضار مع التقليب جيدًَا.

- عندما يصبح لونها ذهبي، انقليها من على النار.

- جهزيها إلى التقديم.

وجبة المسقعة

المكونات:

- باذنجان

- فلفل أخضر

- فلفل أسود

- ثوم

- فلفل أخضر

- بطاطس

- زيت

- طماطم

- ملح

- بصل

طريقة التحضير

- قطعي الخضار إلى شرائح ثم ضعيه إلى الزيت على نار متوسطة.

- ضعي الثوم، البصل إلى النار ثم اسكبي عصير الطماطم مع إضافة الفلفل الأسود، الملح، والفلفل الحار.

- ضعي الباذنجان، الفلفل، البطاطس إلى وعاء البايركس.

- ضيفي عصير الطماطم إلى المكونات.

- ادخلي الوعاء إلى الفرن واتركيه حتى تمام النضج.