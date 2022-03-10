"لو لسة مفركش".. إليك أفضل الطرق لتجاوز الحزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

عندما تكون في حالة حب، ويكون هذا الشخص وجوده أساسي في يومك، وفجأة ينتهي، هنا تبدأ حياتك في الانقلاب رأسا على عقب، وتتمنى أن تتجاوز هذه المرحلة سريعاً.

في هذا التقرير سنعرض لكم بعض من الطرق التي تستطيع بها التغلب على هذا الألم، وذلك كما ورد في موقع "timesofindia".

-الخروج مع أصدقائك وعائلتك

هناك أيام في الأسبوع تذكرك بمواقف صعبة مرت عليك، فعليك أن تخطط مسبقا، وتتجمع مع أصدقائك أو عائلتك في مكان لكي تغير من الجو المحيط بك، ولا تكون بمفردك في هذا اليوم.

-أكتشف نفسك وهوياتك

الهواية حتى لو كنت تمارسها بمفردك، تساعدك بشكل كبير على حل هذه المشكلة، وذلك عن طريق أنك تشغل نفسك بشيء تحبه، فمثلا القراءة أو الطهي أو التصوير الفوتوغرافي أو اليوجا.

-الاتصال بالآخرين

لا تحتاج إلى عدد كبير من الأصدقاء لتجاوز هذه المرحلة، فوجود عدد قليل من الأصدقاء المقربين يحدث فرقًا كبيرًا في حياتك.

ابدأ بمكالمة هاتفية، أو تناول فنجان من القهوة أو الشاي معهم في الخارج، وحاول أن تستمتع بوقتك.

للتحريك الجسم مجموعة من الفوائد، بما في ذلك مساعدتك في التغلب على كآبة الوحدة، جرب الرقص أو اليوجا أو المشي أو ابحث عن أفصل التمارين الرياضية عبر الإنترنت، يساعدك البقاء نشطًا في علاج الاكتئاب والقلق والتوتر، وتجاوز هذه المرحلة سريعاً.

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