10 سمات جسدية نادرة بين البشر ربما تكونون من أصحابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعض الأشخاص لديهم سيقان طويلة، والبعض الآخر ولدوا بفراغات بين الأسنان لكن، لا تبتئس حتى وإن لم يكن لديك أي من هاتين السمتين، لأنه من الوارد جداً أن لديك بعض السمات الجسدية الفريدة الأخرى التي قد لا تنتبه إليها.

نستعرض أبرز السمات الجسدية النادرة التي تميز أصحابها، وتجعلهم فريدين من نوعهم وفقا لموقع برايت سايد.

- فلجة الأسنان

يعرف هذا الفرق بين الأسنان لدى الناس بالفلجة. وقد جعل العديد من المشاهير هذه السمة علامة مميزة لهم، وهي بالفعل تجعل الفرد مميزاً وفريدا. وتتراوح نسبة البالغين الذين لديهم فرجة أسنان في مختلف الفئات العمرية والعرقية ما بين 1.6% و25.4%.

بصمات أصابع قوسية

يعتبر النمط الدائري لبصمات الأصابع الأكثر شيوعاً، بنسبة تصل إلى 65% من البشر، بينما تبلغ نسبة النمط العقدي حوالي 30%، في حين 5% فقط من الأشخاص يملكون نمطاً قوسياً لبصمات الأصابع.

- سرة البطن البارزة

لا توجد هذه السمة إلا في 10 من بين كل 100 شخص فقط. ويعتقد الكثيرون أن عملية قطع الحبل السري لا تؤثر على شكل سرة البطن، بل يعتمد ذلك على عوامل أخرى.

- غضن راحة اليد

تمتاز هذه الحالة بوجود خط عرضي عميق يمتد على راحة اليد بالكامل، ولا يملكه إلا 1.5% من الناس. وتكثر هذه السمة لدى الذكور، وعادة ما تكون أسبابها وراثية.

- العيون الرمادية

لون العين الرمادي من أندر ألوان العيون. لا تتجاوز نسبة ذوي العيون الرمادية أكثر من 3%، وهي أقل من نسبة أصحاب العيون الزرقاء بحوالي ثلاثة مرات.

- العيون الخضراء

لا تزيد نسبة أصحاب العيون الخضراء عن شخصين فقط من بين كل 100 شخص. وهذا لأن اللون الأخضر ليس المهيمن، ويخسر المعركة الجينية لصالح اللون البني في معظم الحالات. لكن، إذا كان عيون الوالدين كليهما خضراء، ستزداد احتمالية أن يكون لون عيني الطفل أخضر بشكل كبير.

- غياب العضلة الراحية الطويلة

حوالي 14% من الأشخاص لا يملكون هذه العضلة. في الحقيقة، تعتبر هذه العضلة جزءاً بدائياً من الجسد البشري، وقد اختفت حاجة الإنسان إليها مع الوقت. لذا، لا يؤثر غياب العضلة الراحية الطويلة على عمل الساعد بأي شكل.

- الشعر الأشقر

يرتبط الشعر الأشقر بشكل كبير بمقدار التعرض لأشعة الشمس، وكلما كان التعرض لأشعة الشمس أقل، زاد عدد مواليد أصحاب الشعر الأشقر في تلك الأماكن. على سبيل المثال، في دول مثل النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا، ستجد أن 80% من السكان لديهم شعر أشقر.

- غياب ضرس العقل

حوالي 5% إلى 37% من الناس لا يملكون ضروس عقل. وقد اختلف الناس بشأن فائدة هذه الضروس لأجسامنا، وما مدى دورها في مضع الأطعمة الصلبة والقاسية، مثل الجذور والأوراق والمكسرات واللحوم.

- الكثير من براعم التذوق على اللسان

يمتلك ربع سكان العالم حاسة تذوق قوية جداً، لأن لديهم الكثير من براعم التذوق على ألسنتهم. في المقابل، يعاني نفس العدد من سكان العالم تقريباً من ضعف حاسة التذوق، لأن عدد براعم التذوق على ألسنتهم قليل.

- تغاير لون القزحية

أقل من 1% من البشر لديهم عينان بلونين مختلفين. والأكثر إثارة للاهتمام، أن تغاير لون القزحية قد يكون جزئياً عندما يختلف لون جزء من القزحية في عين واحدة عن لونها السائد.

- فتحة إضافية صغيرة في الأذن

يملك حوالي 0.1% إلى 5% من الناس في مختلف أنحاء العالم فتحة إضافية صغيرة في آذانهم. وهناك عدة نظريات بشأن خصائصها وفوائدها غير أنها لا تزال غير مؤكدة علمياً.

- إصبع مورتون

بعض الأشخاص، يكون إصبع القدم الثاني لديهم أطول من الإصبع الكبير، وتتراوح نسبة أصحاب هذه السمة ما بين 3% إلى 22%. وقد سميت هذه السمة على اسم العالم دودلي جوي مورتون.

لمتابعه كل ما يخص علاقات الرجل والمرأة والمنوعات.. اضغط هنا