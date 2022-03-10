بؤرة للبكتيريا.. فوائد ومخاطر استخدام الليفة أثناء الاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ليفة الاستحمام تستخدم لتنظيف وتقشير البشرة، ولكنها ليست أفضل خيار للاستحمام للجميع، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى الاعتناء بها بشكل صحيح حتى لا تصبح ناقلة للبكتيريا التي يمكن أن تجعلك مريضًا.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم فوائد ومخاطر استخدام الليفة أثناء الاستحمام، وفق ما ذكر موقع "healthline".

استخدامات ليفة الاستحمام وفوائدها:

تنظيف البشرة.

تقشير البشرة على الجسم والوجه.

تحفيز الدورة الدموية أثناء الاستحمام.

بعض الأشخاص أيضًا يستخدمون اللوفكمنتجات تنظيف منزلية، على سبيل المثال تنظيف البلاط، والأحواض، والأسطح الأخرى التي يصعب تنظيفها.

مخاطر استخدام ليفة الاستحمام:

يحب الأشخاص اللوف لأنها تقشر البشرة، إذ تتكتل خلايا الجلد الميتة أحيانًا حول الطبقة العليا من الجلد، ما يجعل المظهر باهتًا وأقل شبابًا ولكن بمجرد الفرك باللوف بلطف لمنع تمزيق خلايا الجلد الشابة والصحية الموجودة تحتها، يساعد في إزالة هذه التكتلات.

ويمكن أن تؤدي هذه الفائدة إلى بعض المخاطر الخفية، لأنه بمجرد تعليق اللوف ليجف في منطقة الاستحمام، فإنه لا يزال يجمع الرطوبة أو بقايا البخار من الوقت الذي تقضيه في استخدامه، وخلايا الجلد الميتة العالقة في مكان رطب هي وصفة لنمو وتكاثر البكتيريا الخطيرة.

ويمكن أن تصبح ملاذًا للبكتيريا الأخرى في جسمك، بما في ذلك الإشريكية القولونية.

ولكن إذا كنت تنوي تنظيف اللوف بانتظام وبشكل صحيح، فلن تكون هذه مشكلة بالنسبة لك على الرغم من أن معظم الأشخاص لا يفعلون ذلك.

بالإضافة إلى أن يمكن أن تكون اللوف أيضًا كاشطة جدًا لبعض أنواع البشرة، لذا إذا لاحظت احمرارًا أو تهيجًا بعد استخدام اللوف، فهذا يدل على أن بشرتك حساسة بشكل خاص، وقد يكون الإحساس الخشن والهش لألياف اللوف أكثر من اللازم ويمكن أن يتلف الجلد بمرور الوقت.

كيفية تنظيف ليفة الاستحمام؟

بعد استخدام اللوف يجب الانتباه إلى كيفية الحفاظ عليه كل يوم، وبدلًا من تعليقه في الحمام أو على خطاف الحمام، استخدم منشفة جافة لعصر الرطوبة تمامًا وتجفيفها ثم ضعه في مكان بارد وجاف خارج حمامك عند الانتهاء.

يجب أيضًا تنظيف اللوف كل أسبوع، وبعد التنظيف اشطفه جيدًا بالماء البارد وجففه تمامًا قبل وضعه في مكان بارد لتعليقه.

ولاستخدام اللوف بأمان، عليك التخلص منه كل 3 إلى 4 أسابيع، وأي علامة تلاحظها عليه مثل وجود العفن أو الرائحة الكريهة العالقة هي أيضًا علامات للتخلص من اللوف على الفور.

وإذا كنت ترغب في تجنب انتشار البكتيريا باللوف، فتجنب تمامًا استخدامه في منطقة الأعضاء التناسلية.



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