لهذه الأسباب.. يجب عليك تغيير مرتبة سريرك كل 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعتبر تغيير المراتب كل 6 إلى 8 سنوات من الأمور المهمة التي يجب القيام بها، وذلك لأنها تعد بؤرة لتجمع البكتيريا والجراثيم، وفقا لموقع "برايت سايد".

1.المراتب لها عمر محدود:

وفقًا للخبراء، يبلغ متوسط عمر المرتبة النموذجية 8 سنوات، ولكن يمكن أن يكون الرقم الفعلي للوسادة الخاصة بك أعلى أو أقل، اعتمادًا على جودة المواد والمنتج.

2. تعطيل النوم والتأثير على الصحة:

بمرور الوقت يتغير شكل المرتبة وتظهر عليها علامات التلف، وبالتالي يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة وتجعل من الصعب عليك الحصول على قسط كافي من النوم.

وبصرف النظر عن الشعور بالتعب والغضب في اليوم التالي، يمكن أن تؤدي نوعية النوم السيئة أيضًا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب.

3.تصلب العضلات وآلام الجسم:

يمكن أن يتسبب الفراش السيئ أيضًا في تصلب العضلات وآلام الجسم، لذا إذا وجدت نفسك مستيقظًا وتشعر بألم حول الرقبة والكتفين وأنت متأكد من أنها ليست نتيجة إصابة، فقد تكون مرتبتك هي السبب.

4. المراتب هي ملاذ لبق الفراش والمواد المسببة للحساسية:

وجدت إحدى الدراسات أن المراتب تحتوي على أعلى تركيز لعث الغبار من بين جميع الأدوات المنزلية، وأن هذه البكتيريا تتكاثر بسرعة بمرور الوقت، وتسبب العفن والحشرات الموجودة في المرتبة أيضًا في إثارة الحساسية أو تفاقم أعراض الربو، ويقترح الخبراء أنه إذا لاحظت أن تفاعلات الحساسية لديك تزداد سوءًا، فقد تكون علامة على أنك بحاجة إلى مرتبة جديدة.

5. صدور الضوضاء من السرير:

إذا أدى التقليب البسيط على السرير إلى صدور ضوضاء، فهذا يعني أن مرتبتك ليست في حالة جيدة، بالإضافة إلى أن الضوضاء هي علامة على أن المرتبة فقدت قدرتها على التحمل، كما أنها ليست فعالة في الاستجابة للضغط والحركة.

نصائح حول كيفية إطالة العمر الافتراضي للمراتب؟

اتبع تعليمات التنظيف المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

افتح نوافذ غرفة نومك لتهوية أفضل وتهوية مرتبتك بانتظام.

يمكن أن يساعد تنظيف وسادة السرير أيضًا في تقليل المواد المسببة للحساسية وعث الغبار.



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