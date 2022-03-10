حفل زفاف البلوجر أحلام عادل: أنا متجوزة قمر «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ساعات، عقد حفل زفاف البلوجر أحلام عادل الإنفلونسر الشهيرة، على مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي يتصدر منصات السوشيال ميديا، وأصبح الثنائي حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صور من فرحها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت بها مع زوجها وأسرتها بإطلالات جذابة للأنظار.

إطلالة أحلام عادل في حفل الزفاف

وظهرت العروس والإنفلونسر أحلام عادل في حفل زفافها وهي مرتدية فستان زفاف كبير، ناصع البياض مرصعا بقطع من الفضيات الصغيرة، مع ارتداء طرحة زفاف طويلة، وحلق صغير ذو لون أبيض، وعلى رأسها تاج من اللون الأبيض يتماشى مع إطلالتها، وحرصت على الظهور بتسريحة شعر أنيقة على الجانبين والشعر مرفوع أسفل طرحة الزفاف ما جعلها تخطف الأنظار.

واعتمدت على الظهور بمكياج رقيق مع وضع الروج الأحمر الصريح الذي يبرز جمالها، ونشرت العديد من الصور التي التقطت مع زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ودونت تعليقًا على الصور التي نشرتها قائلة: «شريك حياتي.. أنا مروحة على بيت حبيبي، ربنا يديمه ويحفظه ويجعلنا بركة واستقرار وراحة»، وأضافت: «متجوزة قمر».

زوج أحلام عادل

وارتدى مصمم الأزياء أحمد العجمي بدلة أنيقة من اللون الأبيض، كما اعتمد ارتداء الببيون مع بنطلون ذو لون أسود غامق، وحذاء من نفس اللون، والتقط العروسين الكثير من الصور التي شاركا بها جمهورهما ومتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرا في صور وهو يقبل يدها ورأسها.

ولاقت صور العروسين استحسان العديد من رواد ومتفاعلين مواقع التواصل الاجتماعي والإنفلونسر، وانهالت المنشورات بالآلاف من التعليقات وكان من بينها: «ربنا يحميكم.. قمر يا أحلام ربنا يخليكم لبعض»، بالإضافة إلى أنه امنتيهم لها بالنجاح في المرحلة الجديدة، وأن يرزقها الله الذرية الصالحة.

وشاركت العديد من أصدقاء العروس صورًا تجمعهما معًا ومن بينهما البلوجر والإنفلونسر الشهيرة ندى البنا إذ دونت: «أجمل بنت في دنيتي هتدخل عش الزوجية، اتمنى من الله عز وجل أن يسعدها ويتمم أمورها على خير ويرزقها الذرية الصالحة».

وتابعت «ندى»: «ادعولها بالخير لأنها تستاهل كل الخير، البنت أحلام متربية أوي وعندها أصول وخير مش في حد».

كما حرصت العروس على مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة بشكل طريف منذ بداية التجهيز إلى حفل الزفاف حتى نهايته وذلك من خلال بعض مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت عدد من الفيديوهات الكوميدية بجانب والدها ودونت عليها: «ماما أنا رايحة بيته وإنتي راضية».