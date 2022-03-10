الامارات | انتحار طالبة مصرية عقب عودتها إلى بلادها من دولة خليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طالبة مصرية عقب عودتها إلى بلادها من دولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة جنوب جنوب الجيزة التعليمية بكساوي مصطفى، تفاصيل واقعة انتحار طالبة مصرية داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية التجريبية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وقال مدير إدارة جنوب جنوب الجيزة التعليمية، في تصريح لموقع "القاهرة 24"، إن الطالبة بالصف الثاني الإعدادي ألقت بنفسها أثناء الحصة الأولى بسرعة لم يتمكن أي من المعلمة أو زملائها من منعها عن الانتحار.

وأكد مدير إدارة جنوب جنوب الجيزة التعليمية، أن الطالبة مقيدة في المدرسة منذ 3 شهور فقط منذ عودتها مع أسرتها بالسعودية، وتأكدنا من وجود خلافات أسرية من الورقة التي تركتها فور انتحارها في رسالة لأسرتها بأنها قادمة على الانتحار.

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