علاج التهاب الأذن عند الكبار.. «النظافة والعودة إلى طبيب حال زيادة الأعراض»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل الكثيرون عن علاج التهاب الأذن عند الكبار إذ يلجأ البعض إلى تناول الأدوية والمسكنات في المنزل دون الرجوع إلى الطبيب، ودون المعرفة الكافية لسبب الألم الحاد والذي في الغالب يكون نتيجة لتراكم السوائل في الأذن ويسبب الانسداد، وقد تحدث الالتهابات أيضًا بسبب الفطريات، وعلى أي حال عند الإصابة بألم في الأذن تحديدًا لا يمكن الاعتماد على الأدوية الموصوفة والمسكنات دون الرجوع أولا إلى الطبيب المتخصص.

وفي السطور التالية، يعرض «هُن» علاج التهاب الأذن عند الكبار، بحسب الدكتور هشام العوضي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة

علاج التهاب الأذن عند الكبار وسبب الإصابة به

قبل التعرف على علاج التهاب الأذن عند الكبار لابد من معرفة تشريح الأذن بوجه عام وأعراض التهابها، إذ تنقسم الأذن إلى خارجية ووسطى وداخلية، ويمكن أن تحدث الالتهابات في هذه المناطق ولكن الالتهابات البكتيرية في الأذن الداخلية نادرة جداً.

أما بالنسبة لأعراض التهاب الأذن عند الكبار، قال الدكتور هشام العوضي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أثناء لقائه على قناة النيل: « تحدث أعراض التهاب الأذن عند الكبار على مرحلتين، الأولى هي احتقان بسيط يصاحبه ضعف في السمع وثقل في الأذن، أما الثانية فهي احتقان شديد يصاحبه ارتفاع درجة الحرارة وصداع وألم شديد، وهناك مرحلة أخرى هي الصديد الداخلي».

أسباب التهاب الأذن عند الكبار

تحدث التهابات الأذن عند الكبار بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويمكن أن تحدث بسبب مرض مثل الزكام والحساسية.

ويمكن البدء في علاج التهاب الأذن عند الكبار ولكن بعد تحديد السبب، وعادة ما تكون التهابات الأذن الوسطى نتيجة خلل في «قناة استاكيوس»، وهي قناة تربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق، وفقاً لموقع Very well health.

وتساعد «قناة استاكيوس» على معادلة الضغط بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى، وعندما لا تعمل هذه القناة بشكل صحيح، تمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى ما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن عندها يتعذر تصريف هذه السوائل، فإنها تسمح بنمو البكتيريا والفيروسات وبالتالي حدوث التهاب الأذن الوسطى الحاد.

أعراض الخلل الوظيفي في قناة أوستاكيوس

الشعور بالألم

صعوبات السمع

الشعور بامتلاء في الأذنين

الشعور بوجود سائل ما في داخل الأذن

الطنين وهو الشعور برنين في الأذن

عدم التوازن

ربما تستمر الأعراض من أسبوع لأسبوعين

أنواع التهاب الأذن الوسطى

1- التهاب الأذن الوسطى الحاد: تحدث عدوى الأذن الوسطى بشكل مفاجئ مسببة التورم والاحمرار. ينحصر السائل والمخاط داخل الأذن، مما يتسبب في الحمى وألم في الأذن.

2- التهاب الأذن الوسطى مع الانصباب: يستمر السائل والمخاط في التراكم في الأذن الوسطى بعد انحسار العدوى الأولية، مما يكسب الشعور بامتلاء الأذن.

3- التهاب الأذن الوسطى المزمن مع الانصباب: يبقى السائل في الأذن الوسطى لفترة طويلة أو يعود مرارًا وتكرارًا ، على الرغم من عدم وجود عدوى.

أعراض التهابات الأذن الوسطى في البالغين

1- ألم في الأذن

2- خروج سائل من الأذن

3- صعوبة النوم

4- شد إحدى الأذنين أو كلتيهما

5- الحمى

6- فقدان التوازن

7- صعوبات السمع.

علاج التهاب الأذن عند الكبار

يمكن علاج التهاب الأذن عند الكبار بعد استشارة الطبيب الذي يكتب له العلاج الدوائي، لكن

يجب تطبيق إجراءات الوقاية التالية:

- غسل الأيدي جيدًا وبشكل متكرر يفيد فى منع نَزَلات البرد

- الحرص على ارتداء الكمامة حال التواجد مع آخرين خارج المنزل ، وفي المنزل حال التواجد مع مرضى بعدوى تنفسية

- عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين

- تطبيق إتيكيت العطس و السعال في موضع ثني الكوع أو داخل الملابس.

- التباعد الجسدي قدر الإمكان

- الحد من التواجد في مناطق مزدحمة أو قليلة أو عديمة التهوية

- الحرص على عدم الخروج من المنزل في حالة وجود أعراض عدوى تنفسية

- عدم التدخين، وتجنَّب التَّدخين السَّلبي ،والحرص على التواجد في بيئات خالية من التَّدخين نهائياً.

- قد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن

- استشارة الطبيب والبدء في العلاج في أسرع وقت لتجنب المضاعفات