طريقة عمل المسقعة بدون لحم مفروم.. وفري للنهاية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المسقعة بدون لحم مفروم واحدة من الوصفات الاقتصادية التي تبحث عنها ربات المنازل، لتحضير وجبة كاملة دسمة، غنية بالعناصر الغذائية المتكاملة، وبطريقة اقتصادية موفرة بدون إنفاق الكثير، لتقديمها كوجبة رئيسية على طاولة طعامك.

وتفضل العديد من الأمهات تحضير المسقعة بدون لحم مفروم، للاستمتاع بمذاقها المختلف، وبدون مجهود أو تكلفة على الإطلاق.

ويقدم «هُن» في السطور التالية طريقة عمل المسقعة بدون لحم مفروم.

طريقة عمل المسقعة بدون لحم مفروم

المكونات:

باذنجان رومي.

فلفل رومي.

عصير طماطم.

ثوم مفروم.

خل.

طماطم مبشورة.

سكر.

ملح.

فلفل.

كمون.

زيت

طريقة عمل المسقعة بدون لحم مفروم

قومي بتصفية الباذنجان والفلفل جيدًا.

شوحي الفلفل والباذنجان مع الثوم على النار، ثم ضيفي الطماطم والخل والملح والفلفل والكمون وعصير الطماطم.

حمري أصابع البطاطس في الزيت «نصف تحميرة».

قومي برص شرائح الباذنجان في صينية بايركس، مع الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة.

تُدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل المسقعة الدايت

إليكٍ طريقة عمل مسقعة دايت، بخطوات الشيف سالي فؤاد.

مكونات المسقعة الدايت

شرائح باذنجان مشوية.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل أخضر.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصل.

صلصة طماطم.

2 كوب طماطم معصورة.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة خل.

ملح.

فلفل.

بودرة قرفة.

بهارات مشكلة.

زيت ذرة.

زبيب.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل المسقعة الدايت

قومي بوضع اللحمة في وعاء على النار، بعد تتبيلها بالملح والفلفل والبصل.

ضيفي لخليط اللحمة الصلصة وعصير الطماطم مع العسل والخل والبهارات والقرفة.

احضري وعاء الفرن، وادهنيه بزيت ذرة.

رصي في الوعاء طبقة من الباذنجان والطماطم، ثم طبقة من اللحمة فوقها، ثم طبقة أخرى من الباذنجان والطماطم والفلفل.

ادخلي الصينية الفرن، وقدميها ساخنة.

المسقعة بالبشاميل

مقادير عمل مسقعة بالبشاميل:

باذنجان رومي

زيت

بصل مفروم

ثوم مفروم

جزر مبشور

فلفل ألوان شرائح

صلصة طماطم

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

لحمة معصجة

عصير طماطم

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي

لتحضير البشاميل

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب لبن

طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

قطعي الباذنجان حلقات، واقليه في زيت قلي غزير.

شوحي البصل والثوم في الزيت.

ضيفي الجزر والصلصة والكمون والملح والفلفل وعصير الطماطم، واتركيه على النار حتى تمام النضج والتسبيك.

على الجانب الآخر حضري البشاميل.

في طاجن الفرن ضعي الباذنجان وفوقه الفلفل الألوان.

يسقى بصوص الطماطم جيدا، ثم ضيفي البشاميل مع الجبنة المبشورة.

ضعي الطاجن داخل الفرن حتى ذوبان الجبنة، وتقدم ساخنة.