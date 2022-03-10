علاج تقرحات اللسان من الجوانب بحلول منزلية.. أبرزها عصير الصبار

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج تقرحات اللسان من الجوانب من الأشياء التي يبحث عنها الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية في هذا الجزء، وتظهر أعراضها في صورة بعض العلامات الصغيرة على اللسان وتكون على شكل مثلثات، والتي تحدث نتيجة اعتياد الأشخاص على ممارسة بعض العادات السيئة، وعدم الاهتمام بتناول نظام غذائي صحي متوازن.

وتعتبر من الأمور التي تسبب ازعاجًا في فم الأشخاص، لذا يرصد «هن» في التقرير التالي علاج تقرحات اللسان من الجوانب وأسباب التهابه.

أسباب تقرح اللسان من الجوانب

وقال الدكتور رامي محجوب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير من خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إنه توجد العديد من الأسباب وراء إصابة الأشخاص بتقرحات في الفم، وتتمثل فيما يلي:

- المواظبة على أداء بعض الممارسات السيئة، والتي تحدث عادًة من القلق، الضغط النفسي، وعدم انتظام الأسنان في الفم ما يؤدي إلى إصابة الفم بتقرحات من حين إلى آخر.

- اضطراب النوم، ما يؤدي إلى اكتساب الأشخاص لبعض العادات اللقائية السيئة مثل أكل الخدود، وبالتالي يكون احتمال الإصابة بتقرحات اللسان كبيرة.

- يعتبر التدخين من الأمور التي تسبب مشكلات في لثة الفم، بالإضافة إلى حدوث بعض التقرحات والتي تكون في الخدود من الداخل واللسان.

- معاناة الأشخاص من بعض المشكلات الصحية مثل حدوث قصور لدى نشاط الغدة الدرقية، والإصابة بمتلازمة داون.

- عادًة ما تحدث مشكلات في الجهاز التنفسي خلال النوم، وذلك بسبب وجود الأكسجين بنسبة قليلة، وبالتالي تتواجد السوائل التي يحتوي عليها الجسم في جزء اللسان، الرأس، والرقبة، ما يؤدي إلى كبر حجم اللسان وبالتالي يصاب بقرحات من الجوانب.

وتابع استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد أنه يصاحب الإًابة بقرحات اللسان وجود بعض الأعراض وعددها على المحور التالي:

- احمرار اللسان.

- آلام في جزء التقرحات.

- التهاب في الحلق.

علاج تقرح اللسان من الجانب

وأشار الدكتور رامي محجوب إلى أن تقرحات اللسان من المشكلات الصحية الطبيعية التي يكون لها علاج، ولكنها في بعض الحالات تكون إشارة لوجود مشكلات صحية أخرى، لذا يلزم اتباع النصائح التالية لحل المشكلة

- مراجعة الطبيب المتخصص لتحديد أساس المشكلة، لمعرفة العلاج المناسب.

- يحدد الطبيب بعض الأدوية المضادة للالتهابات.

- محاولة الامتناع عن التدخين حتى يتخلص المصاب من المشكلة.

- غسل الأسنان مرتين خلال اليوم، مع الحرص على أن تكون الفرشاة ناعمة بالإضافة إلى استخدام غسول مناسب للتخلص من الالتهابات ويحدد من قبل الطبيب المتخصص.

- يمكن غسل اللسان ببعض المنتجات الطبيعية والصحية مثل عصير الصبار.

- عند المعاناة من وجود آلام شديدة، يمكنك الاستعانة بالغرغرة بالمياه الدافئة المملحة، من خلال وضع ملعقة صغيرة ملح إلى كوب ماء مع التقليب جيدًا، ثم وضعها في الفم وبصقها بعد الغرغرة.

- يعتبر العسل من المواد المضادة للالتهابات والبكتيريا، لذا يمكن وضع نسبة قليلة منه على الجزء المصاب بالتقرحات عدة مرات خلال اليوم.