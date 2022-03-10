الامارات | تمزق الحبل فسقط جثة هامدة.. لص يلقى مصرعه خلال سرقة جاره

شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق الحبل فسقط جثة هامدة.. لص يلقى مصرعه خلال سرقة جاره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي لص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في مدينة أكتوبر في مصر، بعد سرقة شقة جاره الذي يقطن أسفل منه بالطابق الرابع، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وإلى جواره المسروقات داخل جوال.

وتلقت غرفة نجدة الجيزة بلاغا بسقوط شاب فى العقد الثالث من العمر، من أعلى العقار الذي يقطن به، وعثر إلى جوار جثته على حبل و"جانش" حديد، استخدمهما في النزول من الطابق الخامس محل سكنه عن طريق شباك خلفي للعقار، قاصدًا شقة جاره الذي يسكن في الطابق الرابع، مستغلا سفره.

وبالفعل تمكن من الدخول وجمع بعض المسروقات ووضعها داخل جوال، وأثناء صعوده إلى أعلى تمزق الحبل وسقط جثة هامدة، وتم العثور على المسروقات والأدوات المستخدمة في السرقة، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة، بناء على تعليمات النيابة العامة.

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