الامارات | الكويت.. حجز المتهمتين بقتل أمهما في جريمة الدوحة بالمباحث الجنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حجز المتهمتين بقتل أمهما في جريمة الدوحة بالمباحث الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في تطور جديد بقضية جريمة الدوحة البشعة، نقلت وزارة الداخلية الكويتية الفتاتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة عقب التحقيق معهما في النيابة العامة مساء أمس الأربعاء إلى الحجز داخل مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة السالمية بدلاً من حجزهما في مخفر شرطة الدوحة.

وقال مصدر أمني مطلع لصحيفة القبس: إن تلك الخطوة جاءت حفاظاً على حياة المتهمتين بعد أن رصد رجال المباحث حالة من الغضب والاحتقان والتربص والوعيد بالمتهمتين بسبب طريقة القتل والانتقام البشعة التي نفذتا بهما الجريمة،

طعنا وفصل رأسها عن جسدها، في واقعة هزت الشارع الكويتي.

ووفقا لصحيفة "الراي" المحلية، الفتاتان من فئة غير محددي الجنسية، وقد حصلت الجريمة إثر خلافات أفضت إلى مشاجرة داخل منزل الأسرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه تم توقيف الفتاتين المتهمتين داخل المنزل، واعترفتا بارتكاب الجريمة بعد خلافات تطورت إلى مشاجرة.

وضبطت العناصر الأمنية السكين المستخدم في الواقعة، وأحيلت المتهمتين إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيق معهما.

وتحت وسم #جريمة_الدوحة، أعرب كويتيون عبر تويتر عن غضبهم من ازدياد جرائم العنف الأسري، وطالب بعضهم البرلمان بالتحرك لمعالجة الأسباب التي تدفع نحو ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

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