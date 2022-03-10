طريقة عمل الطعمية مثل المطاعم.. «محشية ومصرية وبالبطاطس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطعمية طعام أساسي على طاولة الفطار الخاصة بك في كُل صباح، فالكثير يجدها وجبة مثالية مع الفول، والبعض يكتفي بها بجانب السلطة والمقبلات، لتناولها ساخنة والاستمتاع بمذاقها المميز والمختلف، وتفضل العديد من السيدات تحضير الطعمية مثل المطاعم في المنزل بدلًا من شرائها في الخارج للتوفير وضمان الجودة والمذاق.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية لربات المنازل طريقة عمل الطعمية مثل المطاعم، لتحضيرها دون تكلفة أو مجهود.

طريقة عمل الطعمية المصرية مثل المطاعم

المقادير:

كوبان من الفول المدشوش.

كوب من الشبت.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

ثمرتان كبيرتان من البصل.

فصوص ثوم مفرومة.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

بصلة حمراء.

بصلة خضراء.

نصف ملعقة كبيرة من البيكينج صودا.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون الناعم المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الناعم الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

كوبان من الزيت النباتي للقلي.

ملح حسب الرغبة.

4 ملاعق صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل الطعمية المصرية

احضري وعاء عميق، وضعي فيه الفول، مع الماء واتركيه لمدة ليلة كاملة.

تحضري الكبة، وضعي فيها الفول مع الكزبرة، والثوم، والبصل، والبقدونس، والبصل الأخضر، والشبت وافرميهم حتى تحصلي على عجينة لينة.

ضيفي البيكنج صودا إلى العجينة، واتركيها تختمر لمدة لا تقل عن الساعة.

شكلي أقراص الطعمية باستخدام ملعقة صغيرة، ثم رشيها بالسمسم.

قومي بقلي الطعمية في زيت ساخن حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي.

يمكنك استخدام عجينة الطعمية قبل التحمير في تحضير الطعمية الإسكندراني

طريقة عمل الطعمية الإسكندراني المحشية

مقادير الطعمية الإسكندراني المحشية:

عجينة طعمية.

بصل مكرمل.

بقدونس مفروم.

سجق مقطع صغير.

شطة هريسة.

كزبرة حب.

سمسم.

طريقة تحضير الطعمية الإسكندراني المحشية

احضري عجينة الطعمية المُعدة بشكل تقليدي، وقومي بحشوها بالخضرة والهريسة الحارة.

قومي بتحمير الطعمية المحشية في الزيت، وتقدم ساخنة.

استخدام حشوتن أخرى:

يمكنك حشو العجينة بالسجق والبصل المكرمل، قبل تحميرها في الزيت، وتقدم.

طعمية بالبطاطس المبشورة

مقادير الطعمية بالبطاطس المبشورة:

بطاطس مبشورة.

فول مدشوش.

كزبرة جافة ناعمة.

فلفل حار.

بصل.

شبت.

بقدونس.

كزبرة خضراء.

ثوم.

كمون ناعم.

بيضة.

بيكنج بودر.

زيت ربع ملعقة صغيرة كربونات صودا.

طريقة عمل الطعمية بالبطاطس المبشورة

-انقعي الفول المدشوش لمدة ليلة كاملة في الماء، ثم اضربيه بالكبة.

ضيفي البطاطس المبشورة للفول المدشوش مع الخضرة والثوم والبصل والفلفل الحار.

ضيفي الملح والكمون والكزبرة الجافة.

شكلي العجين إلى أقراص طعمية، ثم رشيها بالسمسم.

- اقلي الطعمية في الزيت، وتقدم ساخنة.