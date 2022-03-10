هالة عتمان تكشف كواليس التتويج بفضية العالم في الرماية: «اتدربت بشمسية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت هالة عتمان عن كواليس حصولها على الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية، وذلك في حوارها مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، موضحة: «الرماية مفيهاش عنف، وإخواتي بيلعبوا وبيجيبوا ميداليات».

دراسة في الخارج.. وتدريب في مصر

وذكرت أنها تدرس في كلية الهندسة خارج مصر لكنها تتدرب في مصر، وحاولت تحقيق التوازن بين الأمرين: «مكانش معايا سلاح، ولكن كان عندي شمسية واتدربت عليها، كنت بتمرن مع نفسي والكباتن بتوعي».

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وتابعت: «الموضوع كان مرهق جدا، لأني مش معايا فريق، ومكنتش باخد راحة، ولما سافرت برة عشان البطولة أخروني في المطار والطيارة راحت عليا، وقعدت 5 ساعات أعيط في المطار، وأخويا جاب لي تذكرة هدية، ونزلت قبل البطولة بـ 5 أيام بس واتدربت مع الفريق».

تفوق مصري في اللعبة

وأشارت البطلة المصرية إلى أنها حققت نتائج رائعة على المستوى المحلي كما حصلت على المركز الرابع عالميا، والمركز السادس عربيا، وحصدت الكثير من الميداليات، مشيرة إلى أن مصر تحقق نتائج رائعة في هذه اللعبة، إذ حصل الرجال على أول 4 مراكز متجاوزين ألمانيا وبريطانيا: «بيخافوا مننا».

وكان البرنامج عرض تقريرا تلفزيونيا عن هالة عتمان، صاحبة الـ 22 عاما، إذ تُوجت بالميدالية الفضية ورفعت علم مصر لتصنف كأول فتاة مصرية تحصل على ميدالية فضية في مسابقة «تارجيت سبرينت» 10 أمتار ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، وهي البطولة الدولية التي استضافتها مصر بميدان الرماية الجديد للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 28 فبراير الماضي حتى 8 مارس الجاري.

وتدرس «عتمان» هندسة الكمبيوتر في أوروبا وسبق وأن حصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية التي شاركت فيها قبل السفر، كما بدأت رياضة الرماية وهي في سن صغير، وحصلت على عدة جوائز بينها مركز رابع ببطولة العالم ومركز ثاني ببطولة الجمهورية.