أسعار عمرة رمضان لإهدائها لوالدتك في عيد الأم "لو نفسها تروح البيت الحرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بدأت أصحاب شركات السياحة في الإعلان عن رحلات عمرة رمضان لهذا العام وإعلان أسعار البرامج، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار عمرة رمضان وفق ما ذكرت جروبات بعض شركات السياحة عبر صفحتهم الشخصية بـ "فيسبوك".

- شركة ايبس للسياحة:

الأسعار تشمل:-

1- رسوم استخراج تأشيرة العمرة .

2- مشرف ديني على دراية وخبرة لرعاية المعتمرين .

3- الانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة .

4- عمل مزارات مكة المكرمة والمدينة المنورة .

5- حجر 4 ليالي فور دخول المملكة .

6- شامل 3 وجبات يومياً طوال أيام الحجر

7- المسحات داخل المملكة (PCR) .

8- بوليصة تأمين على المعتمر داخل المملكة .

9- هدايا قيمة للمعتمرين (شنطة، كتيب شرح مناسك العمرة).

الأوراق المطلوبة:-

1- أصل جواز سفر مميكن ساري لمدة سنة .

2- عدد (2) صورة شخصية (4x6) خلفية بيضاء.

3- شهادة تطعيم لقاح كورونا (QR) بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (أسترازينيكا – جونسون – مودرنا – فايزر)، علماً بأنه في حالة مرور 6 شهور على أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يجب التحصين بالجرعة التنشيطية ويتم إثباتها في الشهادة .

4- مسحة كورونا (PCR) قبل السفر بـ48 ساعة .

5- شهادة خالي من الأمراض تستخرج من أحد المستشفيات الحكومية .

6- السيدات أقل من 45 عام يلزم وجود محرم .

7- تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد .

سعر العمرة 37000 ألف جنيه.

شركة أجياد للسياحة:

٥ ليالي في المدينة رويال أمجاد السلام.

٩ ليالي مكة أبراج القصواء.

١٥ يوم عمرة بسعر ٣٣٠٠٠ جنيها.

توب استار للخدمات السياحية:

سفر 10 رمضان عودة 5 شوال.

الإقامة: فندق مكة الأرض المتميزة 950 متر من الحرم.

وفندق المدينة سبال 200 متر من الحرم.

سعر العمرة: 45500 ألف جنيها.

سيف واي تورز:

تبدأ سعر العمرة من 35000 ألف جنيها.

الأسعار تشمل:

الإقامة في مكة والمدينة.

التأشيرة وتذكرة الطيران .

رسوم بوابة العمرة المصرية.

معالم للسياحة:

تبدأ من 35 ألف جنيها.

الأوراق المطلوبة :

- جواز سفر سارى لمدة عام .

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء.

- شهادة تطعيم كورونا Code QR ( موديرنا – استرازينكا – فايزر – جونسون )

- فى حالة التطعيم بلقاح ( سينوفارم – سينوفاك ) يراعى الحصول على جرعة تنشيطية من أى من اللقاحات الأربعة المعتمدة .

- فى حالة مرور 6 أشهر على الحصول على آخر جرعة يراعى الحصول على جرعة تنشيطية .

- تحليل PCR خلال 48 ساعة قبل السفر من أحد المراكز المعتمدة بوزارة الصحة (يتحملة المعتمر) .

- شهادة خلو من الأمراض المزمنة من أحد المستشفيات الحكومية .

- تصريح سفر لمن هم فى سن التجنيد عند السفر (مسئولية المعتمر).

- السيدات أقل من 45 عام يراعى وجود خدمة مسافر:

تبدأ من 45000 ألف جنيها.

الإقامة:

فندق أركان المنار بالمدينة المنورة

فندق قصر العليان بمكة المكرمة.

سيجال ترافل:

الرحلة الأولى:

السفر ٢٥ شعبان العودة ١٠ رمضان.

الإقامة: فندق مكة و فندق المدينة

السعر: ٣٧٠٠٠ ألف جنيها.

الرحلة الثانية:

عمرة رمضان شهر كامل.

الإقامة: فندق مكة وفندق المدينة.

السعر : ٤٩٥٠٠ ألف جنيها.

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