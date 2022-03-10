خصومات 50 %.. أقوى عروض عيد الأم على أمازون

محمد اسماعيل - القاهرة - غسالة أوتوماتيك من زانوسي، 7 كجم، لون فضي، بسعر 8,599 جنيها.. للشراء اضغط هنا

ثلاجة نوفروست 2 باب من شارب، 48 لتر، لون فضي، بسعر 7999جنيها.. للشراء اضغط هنا

طقم طاسات قلي، تيفال، بسعر 280 جنيها.. للشراء اضغط هنا

خلاط مع مطحنة من مولينكس، 1.25 لتر, بسعر 399 جنيها.. للشراء اضغط هنا

طقم حلل ستانلس ستيل، تيفال، 8 قطع، بسعر 1612 جنيها.. للشراء اضغط هنا

او دو برفيو، ماركة جيس باي مارسيانو، 100 مل، بسعر 333جنيها.. للشراء اضغط هنا

مجموعة تيندر (برفيوم، مزيل عرق، بخاخ معطر)، بسعر 75 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- حقيبة يد من جرينتا، لون بني، بسعر 383 جنيها.. للشراء اضغط هنا

حذاء باليرينا قماش، ماركة ديجافو، بسعر 199 جنيها.. للشراء اضغط هنا

سليبر من الجلد الناعم، لون ذهبي، بسعر 99 جنيها.. للشراء اضغط هنا

مجموعة من 4 مناشف قطن للوجه، متعددة الألوان، بسعر 400 جنيها.. للشراء اضغط هنا

بلوزة برباط، متعددة الألوان، بسعر 89 جنيها.. للشراء اضغط هنا



عباية كاجوال، باللون الأسود، بسعر 289 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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