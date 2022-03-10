مش للأمهات فقط.. أبرز الهدايا التي يمكن للرجل تقديمها لزوجته في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب الاحتفال بيوم عيد الأم، يحرص كثير من الرجال على تقديم بعض الهدايا لزوجته، تقديرا على مدى حبه واهتمامه بها، لكن تزداد الحيرة عند التفكير في مضمون الهدية.

في إطار ذلك، يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز الهدايا التي يمكن للرجل تقديمها لزوجته في عيد الأم، وفقا لما ورد في موقع "goodhousekeeping".

- حذاء رياضي:

إذا كانت زوجتك من محبي ممارسة الرياضة، يعتبر حذاء رياضي من الهدايا التي يمكنك تقديمها لها، إذا أنه خفيف الوزن، ويتميز بالنعومة الكافية لأيام الصيف الحارة.

- ملابس قطنية:

شراء ملابس مصنوعة من خامة القطن الناعمة، من الهدايا المميزة التي تشعرها بالراحة أثناء النوم.

- ساعة يد:

اختار لها ساعة يد أنيقة، من الهدايا التي ستنال إعجابها كثيرا.

- صورة مجمعة:

يمكنك أيضا تقديم صورة مجمعة لبعض الصور المميزة والمحببة لكم، فهي تعد ذكري رائعة لا تنسي.

- باقة من الورورد:

امنحها باقة من الورود ذات ألوان رائعة، ستسعد بها كثيرا.

- أدوات الأظافر:

اختار لها مجموعة أدوات الأظافر تشمل 9 قطع للحفاظ على أظافرها وتلميعها، والتخلص من الزوئد الجلدية.

- غطاء وسادة من الحرير الخالص:

من الهدايا الرائعة، إذ تساعد على امتصاص الرطوبة وناعمة للغاية وتجعل الشعر والجلد متوهجين، بالإضافة إلى ذلك، إنها واحدة من أفضل الوسادات التي يمكنك العثور عليها في السوق مقابل السعر.

- أسورة:

امنحها أسورة ذات شكل أنيق مدون عليها اسمها، من الهدايا القيمة التي يمكن تقديمها، ستنال إعجاب زوجتك كثيرا.



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