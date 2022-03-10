رجل فقد 44 كيلو من وزنه في عام واحد.. فما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ليس من السهل إنقاص الوزن الزائد في غضون عام واحد، ولكن استطاع رجل هندي فعلها وتخلص من 44 كيلو من وزنه.. فكيف ذلك؟

يقول الرجل الهندي الذي يدعى "أبهيشيك" أنه وزنه كان 114 كيلوجراما واستطاع أن يكون 70 كيلو جرام في ما عام واحد.

وأضاف: لقد فعلت كل الأشياء التي لا معنى لها مثل حمية كيتو، حمية باليو، حمية الماء فقط، تمارين الكارديو، ولكن فقدان الدهون هو 70٪ من النظام الغذائي و30٪ من التمارين، بالإضافة إلى ذلك يتطلب الحصول على اللياقة التفاني والانضباط والصبر، وفق ما ذكر موقع " timesofindia".

ولفت إلى أن التغذية هي أساس أي تحول في اللياقة البدنية، وبدون التغذية السليمة لا يمكنك تحقيق النتائج المرجوة، لذا من الأفضل استهلاك الأطعمة الصحية التي تفيد الجسم لتغذية جسمك والتحلي بالصبر وزيادة تناول البروتين ورفع الوزن الثقيل يساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع.

وأكد أهمية الاستعانة بمدرب يكون على دراية بكل شيء عن اللياقة البدنية لتحقيق النتائج بشكل أسرع.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) توقعت أنه بحلول عام 2025 سيكون ما يقرب من 167 مليون شخص أقل صحة بسبب زيادة الوزن أو السمنة، بالإضافة إلى أن أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من السمنة المفرطة ولا يزال هذا العدد في ازدياد.

والسمنة مرض يصيب معظم أجهزة الجسم، وبالتالي فهي تؤثر على القلب والكبد والكلى والمفاصل والجهاز التناسلي، وتؤدي إلى مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، وأشكال مختلفة من السرطان، فضلا عن مشاكل الصحة العقلية، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة بثلاث مرات لدخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.

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