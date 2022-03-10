طريقة عمل البامية بدون لحمة.. بتكاليف بسيطة ووصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البامية من الأكلات المفضلة للمصريين، والذين يبرعون في تحضيرها سواء باستخدام لحم أو لا، أو كانت خضراء أو من المفرزة لدى ربات المنزل، وفي كل الأحوال هي وجبة مفضلة وغنية بالفوائد التي تجعلها الخيار الأول لتغذية الأسرة وخاصة الأطفال، ولأن البعض قد لا يفضل اللحم أو لا يتناوله كثيرا، نقدم لكم، طريقة عمل البامية بدون لحمة.

مقادير وطريقة عمل البامية بدون لحمة

بامية طازجة

عصير طماطم

بصل ـ ثوم

صلصلة طماطم

كزبرة جافة ناعمة

سمنة

فلفل حار

ملح ـ فلفل أسود

طريقة التحضير

طريقة عمل البامية بدون لحمة سهلة جدا بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، حيث نضع السمن، وبصلة كبيرة، ونضع جزء من الثوم ونترك الجزء الآخر لعمل طشة بكزبرة أو طشة ثوم فقط بعد الانتهاء من تسوية البامية.

- بعد تشويح البصل والثوم في السمن نضع عليهما عصير الطماطم ونتركه يتسبك، ولطهي نصف كيلو بامية نضع حوالي نصف كيلو طماطم أيضًا، وبعد التسبيك نضع قرن فلفل حامي حتى تعطي طعما حارا بسيطة ثم نضع البامية.

- وبعد نضج الباميا نضع عليها الطشة، قبل آخر غلوة للباميا مع الصلصة، وهناك أشخاص لا يفضلون تلك الطشة لذبك توضع حسب الرغبة: «لو احتاجت شوربة ممكن نضع جزء أو مياه ومعها مكعب مرقة، والطشة عبارة عن سمنة ونضع عليها المتبقي من الثوم وعليه قليل من الملح، ونضع قليل من الكزبرة الجافة، ونضعها ع البامية، ونطفي النار عليها».

طريقة أخرى لعمل البامية المسبكة

المقادير

بامية طازجة

طماطم شرائح

بصل

عصير طماطم

بصل

صلصة طماطم

ثوم

فلفل حار

كزبرة خضراء كزبرة جافة ناعمة عصير ليمون

زيت

ملح ـ فلفل أسود

طريقة التحضير

أول خطوة لعمل البامية بدون لحمة، هي تشويحها على النار في الزيت، ثم يضاف إليها البصل المفروم، وعليه البهارات المكونة من الملح والفلفل الأسود، وبعد تقلبيهم نضع الفلفل الحار المفروم.

الخطوة التالية، هي إضافة عصير الطماطم والصلصة، ثم يُترك الخليط، حتى تتتسبك الطماطم، والمرحلة التالية هي إضافة عصير الليمون، وفي النهاية نضع طشة الثوم على البامية والتي تعطيها مذاقا رائعا.

ولعمل الطشة، نشوح الثوم المفروم مع الفلفل الحار المفروم والكزبرة الجافة الناعمة والكزبرة الخضراء المفرومة في إناء واحد وتُقلب جيدا، ثم توضع على البامية وتوضع في طاجن ثم ندخلها إلى الفرن حتى يكتمل نضجها ثم تقدم، وتصلح لوجبة عادية أو في عزومة.

طريقة عمل بامية ويكا

المقادير

نصف كيلو بامية حلقات

1 ملعقة كبيرة لكل كم الثوم المفروم والكزبرة الجافة

3 كوب مرقة لحمة

1 ملعقة كبيرة سمنة

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

لتحضير البامية الويكا، يجب سلق البامية في الشوربة، ثم تضرب قليلا في الخلاط أو بواسطة مضرب اليد المهربائي، ويوضع كل الخليط المضروب على النار، حتى يغلي، وعلى طاسة أخرى نشوح الثوم في السمنة، ونضيف عليه الملح والفلفل الأسود، ثم توضع عليه الكزبرة الجافة، ثم توضع هذه الطشة على البامية الويكا، وتُقلب جيدا على النار حتى يكتمل نضجها وتغلق عليها النار، ونقدمها في طبق التقديم.