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الامارات | تعطل "نظام نور" يربك الطلاب والمدارس بالسعودية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل "نظام نور" يربك الطلاب والمدارس بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر هاشتاج "نظام نور" الترند في المملكة العربية بعد تعطل النظام في الوقت الذي يبحث فيه الطلاب عن نتائجهم.

وذكرت حسابات على موقع التواصل "تويتر" أن خدمات وزارة التعليم أصبحت غير متوفرة في "توكلنا".

وقال النشطاء إن هذا الأمر ليس بغريب لأن النظام دائم التعثر، مطالبين بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة المتكررة.

وأضافت أحلام على حسابها الخاص:" والمعلمين والمعلمات محبوسين بالمدارس ينتظرون النظام يفتح، الله موسع علينا ليش تنضغط الاختبارات والأشغال بأسبوع واحد فقط!".

بينما قال عبدالمحسن" ليه تحشر المدارس في أسبوع واحد ويكون إدخال جميع المراحل في وقت واحد وزارة تتخبط في القرارات وتبحث عن مديح لا تستحقه".

ونظام "نور" هو نظام يتيح للمدارس إدخال درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها إلكترونياً ومن مختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافةً إلى المدارس السعودية بالخارج.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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