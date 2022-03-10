"مش هتبطل تأكله".. هذا ما يحدث لك عند تناول البصل الأخضر باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البصل الأخضر ليس فقط ذو مذاق رائع ولكنه أيضًا صحي للغاية لجسم الإنسان، وذلك نظرا لأنه غني بعديد من العناصر الغذائية الأساسية الضرورية، لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناوله باستمرار؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لما أوضح موقعا "food.ndtv" و"thehealth".

- يخفض مستوى السكر في الدم:

يلعب الكبريت الموجود في البصل الأخضر دورًا رئيسيًا في قدرة الجسم على تحفيز إنتاج الأنسولين، ويساعد هذا في الوقاية من مرض السكري إلى حد كبير.

- تسهيل الهضم:

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الألياف، لذا يساهم استهلاكه بانتظام في تحسين الهضم.

- الحفاظ على صحة العين:

يحتوي البصل على الكاروتينات التي تساهم على الحفاظ على الرؤية صحية وسليمة، كما أنه غني بفيتامين أ الذي يمنع فقدان البصر.

- يمنع نزلات البرد والإنفلونزا:

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو دواء ممتاز لمنع الإنفلونزا، إضافة إلى أنه يساهم في تقليل المخاط الزائد ويحارب برد الشتاء الذي غالبًا ما يجعلك تشعر بالتعاسة.

- يحسن كثافة العظام:

يحتوي البصل الأخضر على مستويات عالية من فيتامين ج وفيتامين ك، وكلاهما ضروري لعمل العظام بشكل طبيعي، إضافة إلى يساعد فيتامين ج في تكوين الكولاجين الذي يجعل عظامك قوية.

- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان:

أيضا غني بمركب قوي يحتوي على الكبريت يسمى (كبريتيد الأليل ) الذي يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الفلافونويد في الوقاية من السرطان عن طريق تثبيط إنتاج إنزيم أوكسيديز الزانثين ، الذي يتسبب في تلف الحمض النووي والأنسجة الخلوية عن طريق إنتاج الجذور الحرة.

- يحمي من العدوى:

الكبريت، وهو معدن موجود في البصل الأخضر يمنع نمو الفطريات، بينما فيتامين K يساعد في تخثر الدم، ويعزز الدورة الدموية وامتصاص الجسم لفيتامين B1، وبالتالي تقليل الإجهاد والتعب، بالإضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين سي كمضاد أكسدة قوي يحمي أنسجة الجسم من التلف والالتهابات.

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