بعد عامين على ظهور الفيروس.. كل ما تريد معرفته عن متحورات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على مدار ما يقرب من نحو عامين على ظهور فيروس كورونا المستجد، تم اكتشاف أكثر من سلالة ومتحور لكوفيد-19، لعل آخرها كان ذلك الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه شديد الخطورة والمعروف باسم "أوميكرون".

في هذا التقرير يحاول الخليج 365 إلقاء الضوء على متحورات فيروس كورونا التي تم اكتشافها منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن.

الـ3 متحورات الأشهر "البريطاني والبرازيلي والجنوب إفريقي"

السلالة البريطانية

تم تأكيد ظهور السلالة من الفيروس وتحديدها أولاً في المملكة المتحدة والمعروفة باسم B.1.1.7.

وعن مجموعة الأعراض التي يحتمل أن تحذر من عدوى كورونا، حددت دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا ترتيب الأعراض أثناء تقدمها، وتمكن الباحثون من وضع نمط مميز للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الأعراض مثل السعال علامة رئيسية على كورونا أم لا.

وحلّل الباحثون معدلات حدوث الأعراض التي جمعتها منظمة الصحة العالمية (WHO) لأكثر من 55 ألف حالة مؤكدة من كوفيد-19، ووفقًا للنتائج، فإن ترتيب الأعراض يشمل:

الحمى.

السعال وآلام العضلات.

القيء والغثيان.

الإسهال.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، هناك خمس علامات تحذير طارئة للسلالة الجديدة للفيروس وهي:

صعوبة في التنفس.

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

ارتباك جديد.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

زرقة الشفاه أو الوجه.

صعب السيطرة عليها

ومن الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع، وفقا لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك.

سلالة جنوب إفريقيا

سلالة أخرى تم تحديدها، مرتبطة بارتفاع حالات COVID-19 في جنوب إفريقيا، أكثر عدوى من السلالات السابقة، ومعروفة بـ 501.V2

تحمل السلالة طفرة تسمى "إي 4 8 4 كي"، وهي مختلفة عن متغير آخر تم اكتشافه مؤخراً في المملكة المتحدة، لكنها تشبهها بأنها سريعة الانتشار.

وكشفت بيانات مبكرة أن الأجسام المضادة ضد الفيروس قد لا تعمل بشكل جيد ضد السلالة الجديدة التي حددت في جنوب إفريقيا.

السلالة البرازيلية

المتغير البرازيلي طور انتشارا كبيرا، على هذا النحو، فقد اعتمدت السلالة بعض الصفات من طفرات المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

السلالة البرازيلية تحتوي على بروتين متحور للفيروس، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن المتغيرات تجعل تجربة المرض أسوأ، لا يوجد دليل على الإطلاق مع أي من هذه المتغيرات أنه يجعل المرض نفسه أكثر حدة، لذا فإن التغييرات التي نراها مع السلالات الجديدة تدور بشكل كبير حول زيادة الانتشار فقط.

السلالة اليابانية

اكتشفت وزارة الصحة اليابانية، سلالة لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل، وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وتُشبه السلالة جزئيا الطفرات المختلفة المبلغ عنها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، وبحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية "لا يوجد دليل على أن الطفرة الجديدة شديدة العدوى".

سلالتان في أمريكا

بحسب الصحيفة الأمريكية "يو إس إيه توداي"، فإن سلالة فيروس كورونا في الإصابات التي تم التأكد منها على الساحل الغربي الأمريكي مرتبطة ترتبط بسلالة تم تحديدها لأول مرة في ولاية واشنطن، أما بالنسبة للسلالات التي تم رصدها في الساحل الشرقي الأمريكي، تقول الصحيفة إنها شبيهة بسلالة الفيروس التي جاءت من الصين ثم انتقلت إلى أوروبا وبعدها إلى نيويورك وولايات أخرى.

سلالة في الهند

ظهرت سلالة من الفيروس المستجد في الهند، اكتشفتها دراسة مشتركة أجراها علماء من تايوان وأستراليا، حيث أكدت أنها تطورت بسبب حدوث طفرة ما، بحسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز عن صحيفة "ساوث تشاينا مورينج بوست" الصينية الناطقة بالإنجليزية في هونج كونج، وكشفت الدراسة عن تغير في الآليات التي يتبعها الفيروس لربط نفسه بالخلايا البشرية، وحدث التغيير تحديدا في ارتفاع كم البروتين الذي يتيح لكورونا الارتباط بالخلايا، ولا سيما في الرئتين.

ويستهدف هذا التحور خلايا تفرز إنزيمات معينة في الرئتين، بما يمثل ثغرة فتحت الباب سابقا أمام إصابة البشر بفيروس سارس، حيث باتوا يعانون بعدها من الالتهاب الرئوي الحاد.

سلالة في ماليزيا

اكتشفت ماليزيا سلالة من الفيروس التاجي دخلت البلاد، أكثر عدوى بعشر مرات، ووفقا لشبكة بلومبيرج، عثر على تلك الطفرة الجديدة، التي تسمى D614G، بين 3 حالات على الأقل من 45 شخصاً، انتقلت إليهم العدوى عبر صاحب مطعم عائد من الهند، خرق الحجر الصحي المنزلي المحدد بـ 14 يوماً.

أدت الطفرة إلى زيادة عدد سلالات فيروس كورونا الذي بدوره يزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا البشرية، ويقول الباحثون إنه لا يزال غير معروف ما إذا كانت هذه الطفرة الصغيرة تؤثر على شدة أعراض المصابين أو تزيد من معدل الوفيات، وفقًا لـ"رويترز".

هذه السلالة انتشرت بشكل واسع في أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية أفادت سابقا بأنه لا يوجد دليل على أنها تؤدي إلى عوارض مرضية أكثر خطورة، وفقا لـ"العربية".

سلالة في إندونيسيا

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بعشر مرات في إندونيسيا مع زيادة الحالات في البلاد، وقالت هيراواتي سودويو، نائب رئيس معهد "أيكمان" للبيولوجيا الجزيئية بالعاصمة الإندونيسية، إن طفرة D614G للفيروس، التي وُصفت بأنها أكثر عدوى ولكنها أقل فتكا، تم العثور عليها في بيانات تسلسل الجينوم من العينات التي تم جمعها من قبل المعهد، مضيفة أنه يلزم إجراء مزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كان ذلك وراء الارتفاع الأخير في عدد الحالات.

هذه السلالة D614G، قالت منظمة الصحة العالمية عنها، إنها انتشرت في أوروبا والأمريكتين، وفي سنغافورة وماليزيا أيضا.

سلالة تصيب حيوان "المنك"

اكتشفت الحكومة الدنماركية سلالة من كورونا تصيب حيوان "المنك" وتنتقل إلى الإنسان، لتقرر إعدام 17 مليونا من حيوانات المنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر، حيث أصيب العشرات ممن كانوا على اتصال مباشر مع الحيوانات المصابة، وهو ما دفع الحكومة إلى إغلاق مناطق عدة في إقليم "جوتلاند الشمالي" وفرض حظر تجول على 280 ألف مواطن دانماركي لمنع انتشار الفيروس، وفقا لبي بي سي.

سلالة دلتا

وصفت منظمة الصحة العالمية متحور "دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار وزيادة قدرته على التسبب في شكل حاد من المرض، وُجد إنه ينتشر بسرعة وفاعلية بين الناس، ويسبب عدوى كبيرة.

متحور أوميكرون

وصفت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون بأنه مثير للقلق، استناداً إلى أدلة بأنه يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس، حيث ينتشر بسرعة أكبر كثيراً من سرعة انتشار متحور دلتا في البلدان التي يوجد فيها انتقال عدوى مجتمعي موثق، إذ يتضاعف عدد الإصابات بعد مرور فترة ما بين 2 إلى 3 أيام، ويظل الخطر المرتبط بهذا المتحور الجديد عالياً جداً.

أوميكرون الخفي

أوميكرون "الخفي" أو BA.2 هو سلالة فرعية لمتغير أوميكرون شديد العدوى، مع احتمال حدوث طفرات أكثر من السلالة الأم، وهو حاليًا "متغير قيد التحقيق".

بينما أبلغت إنجلترا عن حوالي 400 حالة من أوميكرون الخفي، تم إدراج الدنمارك على أنها أكثر الدول تضررًا حيث تم اكتشاف حوالي 79 ٪ من الحالات حتى الآن، الهند هي أيضًا واحدة من الدول التي تأثرت بالسلالة الفرعية لأوميكرون.

حاليًا، لا يوجد دليل علمي لمعرفة ما إذا كان البديل الفرعي الجديد مختلفًا عن أوميكرون، من حيث الأعراض.

من المعتقد أن أوميكرون الخفي يسبب أيضًا أعراضًا خفيفة.

فيما يتعلق بمتغير أوميكرون الأصلي، إليك أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن، وفقًا لتطبيق دراسة أعراض ZOE في المملكة المتحدة:

- سيلان الأنف

- حكة الحلق

- صداع الراس

- إعياء

- العطس

- ألم الجسد

- تعرق ليلي

- فقدان الشهية

- قيء

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